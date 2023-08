Oriana Marzoli dice addio all’Italia e partecipa ad un reality insieme a Luca Onestini

0 SHARES Condividi Tweet

Oriana Marzoli ha sorpreso i fan annunciando il suo addio definitivo all’Italia il 11 agosto, in un video postato sul suo canale MTMAD. La star venezuelana lascerà il suo appartamento di Milano per stabilirsi a Madrid, dove ha vissuto per molti anni. Le motivazioni dietro questa decisione sembrano essere legate principalmente a due fattori: la chiusura delle porte da parte della nuova linea Mediaset e la fine della relazione con Daniele Dal Moro. Ma sembra esserci una ragione più profonda e misteriosa legata a una vecchia conoscenza.

Ritorno alla televisione spagnola: la partecipazione al Gran Hermano Vip

Rumor insistono che Oriana prenderà parte alla nuova stagione del Gran Hermano Vip, la controparte spagnola del Grande Fratello Vip. Daniele Dal Moro, il suo ex fidanzato, sembra aver alimentato questi sospetti durante una lite pubblica, lamentando la scelta di Oriana di allontanarsi per mesi. Questa dichiarazione ha portato molti a ipotizzare una partecipazione al reality, ipotesi supportata dai recenti tweet di Oriana. Ma c’è di più: anche Luca Onestini, suo vecchio amico e coinquilino nel reality italiano, potrebbe unirsi a lei nel programma spagnolo.

Luca Onestini e Oriana Marzoli: l’incontro dei destini a Madrid Luca Onestini si trova attualmente a Madrid, così come Oriana. Su Instagram, ha annunciato il suo ritorno nella capitale spagnola, esprimendo gioia per l’incontro dei loro destini. Alcuni pensano che possa trattarsi di un nuovo progetto lavorativo in Spagna, e le fonti locali confermano che Gran Hermano Vip sta realizzando i video di presentazione dei concorrenti. Sembra quasi certo che Luca e Oriana entreranno entrambi nel reality. Le mosse recenti dei due lasciano poco spazio al dubbio, anche se si tratta ancora di indiscrezioni