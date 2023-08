Flavio Insinna, fuori dalla Rai, approda su La7 alla conduzione di Lingo, cosa sta accadendo

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto presentatore Flavio Insinna, precedentemente alla guida de L’Eredità, potrebbe presto prendere una nuova direzione nella sua carriera televisiva. Mentre la Rai ha già confermato Pino Insegno come nuovo conduttore del popolare quiz show a partire da gennaio 2024, molti si chiedono quale potrebbe essere il prossimo passo di Insinna. Di recente, alcune voci circolanti suggeriscono che l’amatissimo presentatore potrebbe essere tentato da un’offerta da parte di La7.

La7 corteggia Insinna?

L’idea che Flavio Insinna potrebbe unirsi al team di La7 è stata ulteriormente alimentata da Giancarlo De Andreis, autore televisivo e giornalista, sulla sua rubrica “La TV vista da internet” pubblicata sul settimanale DiPiùTV. Secondo De Andreis, esistono voci secondo le quali Insinna potrebbe prendere in considerazione l’offerta di La7 per condurre il quiz del preserale, Lingo. Questo quiz, nella scorsa stagione, ha visto alla sua guida Caterina Balivo, che ora è pronta a tornare su Rai1. Se queste indiscrezioni dovessero concretizzarsi, potremmo assistere a una sorta di “scambio di posti” tra i due popolari conduttori televisivi.

Gossip e aspettative dei fan

Nonostante l’entusiasmo delle speculazioni, finora non ci sono state conferme ufficiali riguardo al possibile passaggio di Insinna a La7. Tuttavia, molti telespettatori sembrano convinti che una tale mossa sarà annunciata a breve. De Andreis ha anche fatto notare le reazioni contrastanti riguardo alla decisione della Rai di non confermare Insinna per L’Eredità, considerando i notevoli successi che ha portato al programma nel corso degli anni. Il carisma e la competenza di Insinna nel settore lo hanno reso una figura centrale in programmi come Il cantante mascherato, dove ha brillato in un ruolo completamente diverso.