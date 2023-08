J-Ax diretto su Fedez: ecco perché litiga con tutti

0 SHARES Condividi Tweet

J-Ax, all’anagrafe Alessandro Aleotti, ha recentemente rilasciato una profonda intervista in cui ha toccato vari aspetti della sua vita, dalla sua relazione con Fedez alle controversie che circondano il suo amico. Dopo una breve pausa nella loro amicizia, i due rapper hanno recentemente collaborato nel hit dell’estate 2023, “Disco Paradise”, insieme alla cantante Annalisa. J-Ax riflette sul motivo del loro allontanamento temporaneo, sottolineando come entrambi non avessero all’epoca “abbastanza empatia” per comprendere le prospettive dell’altro. Tuttavia, ora sono riusciti a riconnettersi e a “vedersi con gli occhi dell’altro”.

Fedez e le polemiche: la visione di J-Ax

Mentre J-Ax ammette di non essere sempre d’accordo con le decisioni prese da Fedez, sostiene che spesso il marito di Chiara Ferragni è ingiustamente frainteso e provocato, soprattutto online. Ha menzionato specificamente una recente disputa online tra Fedez e Luis Sal. J-Ax crede che se si trovasse nella posizione di Fedez, dove molte persone cercano di provocarlo per ottenere “engagement“, potrebbe rispondere in modo simile a come Fedez ha fatto in passato. L’osservazione critica di J-Ax sul contesto italiano suggerisce che, nel Paese, puoi essere perdonato per tutto tranne per il successo: “Premesso che non sono sempre d’accordo con le scelte che fa, voglio spezzare una lancia in suo favore: a volte è molto frainteso e provocato. Se fossi io in una situazione in cui tutti cercano engagement provocandoti, passerei il tempo a fare robe tipo quella con Meneguzzi, mentre lui tante cose le lascia passare. Sembra che tutto quel che fa non vada bene, ma il fatto è che in Italia ti perdonano tutto tranne il successo”.

La natura dualistica di Fedez secondo J-Ax

Il tratto che J-Ax apprezza di più in Fedez è la sua natura estrema. Lo descrive come una persona che può essere sia “estremamente cattivo” che “estremamente buono”, e apprezza questi aspetti contrastanti del suo carattere. J-Ax considera Fedez come una persona che vive seguendo le sue regole, definendolo un po’ “anarchico“. Conclude osservando che Fedez è anche “un imprenditore molto intelligente”.