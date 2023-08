Elisabetta Gregoraci pubblica una foto, gli hater “Briatore deve campare 100 anni”, la risposta della Gregoraci è la migliore che potesse dare

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci, icona televisiva e figura ben nota nel panorama dello spettacolo italiano, ha scelto di abbandonare temporaneamente le luci della ribalta per immergersi nella tranquillità della Sardegna. Accompagnata dal figlio Nathan Falco, frutto dell’amore passato con l’imprenditore Flavio Briatore, Elisabetta si lascia cullare dalle acque cristalline e dal sole sardo, a bordo di una barca.

Questa scelta, molto lontana dalle dinamiche frenetiche del mondo dello spettacolo, rappresenta per la showgirl un momento di intimità e connessione con suo figlio. In un post Instagram, Elisabetta ha condiviso una foto che li ritrae in un momento di serena complicità. La didascalia “Mare, pasta e la mia persona preferita” esprime in maniera semplice ma profonda l’essenza di quei momenti: una madre e suo figlio, uniti nel godimento di piccoli piaceri.

Il legame indistruttibile con Briatore

Il legame tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore potrebbe sembrare, agli occhi dei più, una storia conclusa. Eppure, nonostante il divorzio ormai avvenuto sei anni fa, la loro relazione ha saputo reinventarsi. Non più come coppia sentimentale, ma come due genitori uniti nel comune obiettivo di garantire il bene del figlio Nathan Falco. Un amore che, anche se ha cambiato forma, non ha mai smesso di esistere.

L’impegno di entrambi nel preservare il benessere di Nathan è evidente. Elisabetta e Flavio, nonostante le inevitabili difficoltà e le differenze che possono emergere nel percorso post-divorzio, hanno dimostrato una maturità e una consapevolezza encomiabili. Nathan, in questo contesto, non è solo il prodotto di un amore passato, ma anche il simbolo di un affetto perenne, indipendente da convenzioni e aspettative sociali.

le Parole degli Hater

Come molte celebrità, anche Elisabetta Gregoraci non è immune dalla critica, spesso acida e insensata, del mondo dei social. Il post Instagram che ritraeva la showgirl in vacanza ha scatenato una serie di reazioni da parte degli hater, pronti a sottolineare come il lusso della vacanza fosse, a loro dire, frutto del contributo economico di Flavio Briatore.

Commenti come “Viva Briatore” e “Briatore deve campare 100 anni”, insinuazioni circa la dipendenza economica da parte di Elisabetta sono apparsi sotto la foto. Tuttavia, con grinta e determinazione, la Gregoraci ha risposto: “Anche duecento è il papà di mio figlio. Fenomeno”. Una risposta che, in poche parole, ha messo a tacere le insinuazioni, sottolineando l’importanza dell’ex marito nella vita del loro figlio, ma anche l’indipendenza e la forza di una donna che, al di là dei cliché, ha saputo costruirsi un percorso personale e professionale di successo.