Paola e Chiara rivelano: “Cosa abbiamo fatto fino ai vent’anni”

Paola e Chiara Iezzi, rispettivamente 49 e 50 anni, sono state intervistate da Sette, inserto settimanale del Corriere della Sera. Queste sorelle, legate non solo dal sangue ma anche dalla passione artistica, hanno rivelato dettagli intimi della loro infanzia: “Abbiamo dormito nella stessa stanza fino a 20 anni”. Un dettaglio evocativo è fornito dalla descrizione del loro letto a cassetto, dove Paola dormiva sopra e Chiara sotto. Questa vicinanza notturna era rassicurante per Chiara, che confessa di aver sempre avuto paura del buio e di aver tratto conforto dal respiro della sorella.

Ascesa e caduta nel mondo della musica

Durante gli anni 2000, le sorelle Iezzi hanno conosciuto un successo travolgente nel panorama musicale italiano. Ma, come spesso accade nel volubile mondo dello spettacolo, sono poi seguiti anni di declino. Dal 2010, le radio non trasmettevano più le loro canzoni e ogni tentativo artistico veniva respinto con scuse come “Troppo veloce” o “non in linea editoriale”. Questa caduta ha avuto un impatto psicologico sulle due artiste. Chiara racconta un momento particolarmente doloroso: mentre provava un vestito in un negozio, ha avuto una crisi e ha realizzato che le sue lacrime erano dovute a qualcosa di più profondo.

Separazione e riscoperta

Il momento di crisi ha portato le due sorelle a prendere strade separate. Durante un viaggio in treno, Chiara ha posto a Paola una domanda cruciale: “ma a te piace ancora fare questo lavoro?”. Paola ha continuato a seguire la sua passione per la musica, mentre Chiara ha intrapreso un percorso diverso, iscrivendosi a una scuola di recitazione. Nonostante la separazione artistica sia stata “dolorosa” per Paola, Chiara sottolinea che ha aiutato entrambe a riscoprirsi. La distanza ha permesso loro di rivedere e ridefinire il loro rapporto, rendendolo più autentico.

Ritorno sul palcoscenico e successo rinnovato

Dopo un periodo di separazione, le sorelle hanno deciso di riunirsi artisticamente. Chiara sottolinea come il loro ritorno non sia una ripetizione del passato, ma una riscoperta: “Eravamo una formula. Ora siamo due donne adulte, sorelle, ciascuna coi propri gusti e desideri”. Il loro ritorno sul palcoscenico non è stato solo un viaggio nostalgico, ma una dimostrazione che è possibile evolvere e portare un messaggio nuovo al pubblico. Con determinazione e unione, Paola e Chiara sono riuscite a ritrovare il loro posto nel cuore dei fan, confermando che il vero talento e la passione resistono alle sfide del tempo.