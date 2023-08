Eleonora Daniele lo rivela solo ora: “Cosa mi è accaduto dopo il parto”

0 SHARES Condividi Tweet

Quando si parla di celebrità italiane che hanno scelto la maternità in età avanzata, Eleonora Daniele è sicuramente uno dei nomi in cima alla lista. La rinomata conduttrice ha fatto il grande passo nel mondo della maternità nel maggio 2020, dando il benvenuto alla piccola Carlotta. Non è un segreto che la strada per la maternità possa essere tortuosa, specialmente quando si decide di diventare madre oltre una certa età. Ma Eleonora, con il suo spirito indomabile, ha affrontato ogni sfida con grinta e determinazione.:“Dopo poco mi si sono riaperti i punti e mi hanno portata nuovamente in sala operatoria: mi hanno riaperta e richiusa. È stato uno shock. La ripresa è stata più complicata, ma mi bastava tenere lei tra le braccia per vanificare ogni sofferenza”.

Un viaggio emozionante: dalla gravidanza alle prime parole di Carlotta

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Eleonora ha apertamente condiviso il suo viaggio attraverso le gioie e le sfide della maternità. Nonostante avesse superato la soglia dei 40 anni, la conduttrice ha enfatizzato come la maternità l’abbia fatta sentire come se avesse ritrovato una nuova giovinezza. Questo ringiovanimento, ha sottolineato, è in gran parte dovuto al fatto che ha dovuto mantenere alti livelli di energia, sia fisica che mentale, per stare al passo con le esigenze della piccola Carlotta. Un altro momento di puro incanto descritto da Eleonora è stato quando Carlotta ha pronunciato la sua prima parola. L’emozione profonda che ha provato in quel momento è un chiaro esempio di quanto possa essere profondo e intenso il legame tra madre e figlia.

Eleonora considera un secondo figlio

Mentre Eleonora gode delle gioie della maternità, non può fare a meno di pensare al futuro e all’idea di allargare ulteriormente la sua famiglia. Tuttavia, come ha sottolineato in diverse occasioni, è essenziale confrontarsi con la realtà e valutare attentamente ogni decisione. La possibilità di avere un secondo figlio è sicuramente allettante, ma come sottolineato dalla stessa conduttrice in un’intervista a Gente, è fondamentale non farsi sopraffare dal desiderio e prendere in considerazione tutti i fattori coinvolti. Anche il suo compagno, Giulio Tassoni, sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda, sostenendo l’idea di avere un altro bambino, ma riconoscendo l’importanza di confrontarsi con la vita reale.