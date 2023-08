Nadia Bengala, ex Miss Italia, distrutta, la figlia arrestata per rapina

0 SHARES Condividi Tweet

L’ambiente dello spettacolo italiano è stato scosso dalla notizia dell’arresto di Diana Schivardi, figlia della nota Nadia Bengala, celebre per il titolo di Miss Italia ottenuto nel lontano 1988. Il nome Bengala è tornato alla ribalta non per nuovi progetti televisivi o cinematografici, ma per una vicenda giudiziaria che vede coinvolta la giovane Diana in una rapina alla Upim.

Il tentativo di furto e l’escalation di violenza

Nella frenetica giornata del 16 agosto, Diana Schivardi è diventata protagonista di un tentativo di furto in uno dei punti vendita Upim, situato nella centrale via Gioberti a Roma, a due passi dalla movimentata stazione Termini. La dinamica, come ricostruito dalle autorità, ha visto la giovane rimuovere astutamente le etichette antitaccheggio da un totale di 18 pezzi di abbigliamento e accessori, per un valore stimato intorno ai 212 euro. La sua strategia pareva quasi riuscita: ha infilato la refurtiva in una comune busta di plastica e in una borsa, cercando di confondersi tra i clienti. Tuttavia, l’attenzione degli addetti alla sicurezza non è stata elusa. Fermata e posta di fronte alle sue azioni, la Schivardi ha reagito in modo spropositato. Non solo ha sfogato la sua ira contro il manager del punto vendita, ma ha mostrato un comportamento aggressivo e razzista verso uno degli addetti alla sicurezza, culminando l’episodio con una serie di pugni e calci. Di fronte a questa escalation di violenza, le accuse nei suoi confronti sono diventate ben più gravi, comprendendo rapina e minacce aggravate da finalità razziale.

Il rapporto travagliato tra madre e figlia

La relazione tra Nadia Bengala e sua figlia Diana ha attraversato momenti turbolenti in passato. Lo stesso pubblico televisivo potrebbe ricordare le parole della Bengala durante la sua apparizione a Domenica Live, dove aveva lanciato un appello, cercando di riavvicinarsi alla figlia. La causa della frattura, secondo quanto riportato, sarebbe stata una relazione di Diana con un uomo di ben 30 anni più grande di lei. Una decisione che Nadia aveva guardato con preoccupazione e che aveva contribuito a creare una profonda spaccatura tra le due. La notizia dell’arresto, quindi, ha riportato alla luce una storia familiare già segnata da tensioni e preoccupazioni.

Nadia Bengala: da Miss Italia a volto della televisione italiana

Nadia Bengala non è solo la madre di Diana Schivardi. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio con la vittoria a Miss Italia, quando fu incoronata da Fabrizio Frizzi. Da lì, una serie di successi televisivi, compresa la partecipazione come valletta nel programma “Ok il prezzo è giusto”. La Bengala ha poi esplorato il mondo del cinema, con partecipazioni in film come “Pierino torna a scuola” e “Gli inaffidabili”. Non solo attrice e modella, ma anche opinionista e candidata politica, seppur con esiti non fortunati. Una vita vissuta sempre sotto i riflettori, che oggi si trova a dover affrontare un nuovo, difficile capitolo legato ai problemi giudiziari della figlia.