Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile potrebbe non tornare: “Protestate contro la Rai”

Il popolare show di Rai Due, “Stasera tutto è possibile“, potrebbe non rivedere la luce nella prossima stagione televisiva. Tale incertezza non proviene da fonti anonime o indiscrezioni, ma direttamente da Francesco Paolantoni, uno dei volti riconoscibili del programma. Mentre inizialmente ci si aspettava che la trasmissione tornasse all’inizio del 2024, Paolantoni ha gettato un’ombra sul suo ritorno, suggerendo che potrebbe esserci un ritardo di un anno.

La produzione di Endemol ha sempre mantenuto un seguito fedele, soprattutto dopo che Stefano De Martino ha preso il timone da Amadeus, guadagnandosi critiche positive. Tuttavia, la decisione della Rai di escluderlo dai palinsesti autunnali ha sollevato dubbi sul suo futuro. In una diretta Instagram, Paolantoni ha sollecitato i fan dello show a far sentire la loro voce. Ha dichiarato: “Scrivete mail alla Rai, fate rimostranze, dite che volete Stasera tutto è possibile in onda. Magari qualcuno vi ascolta“. Questa mossa indica chiaramente che ci potrebbero essere questioni dietro le quinte che il grande pubblico non conosce ancora.

L’ascesa di Stefano De Martino in Rai

Nonostante le incertezze che circondano “Stasera tutto è possibile”, Stefano De Martino non ha motivo di preoccuparsi per la sua carriera televisiva. Si sta consolidando come una delle figure di punta di Rai Due. Anche se il futuro dello show è in sospeso, De Martino ha diversi progetti in vista. Sarà la voce narrante della prossima edizione de Il Collegio, un format che ha guadagnato molti telespettatori nelle sue edizioni precedenti.

Non solo, ma De Martino è anche il cervello dietro un nuovo programma intitolato “Bar Stella”, previsto per ottobre. E per aggiungere un altro fiore all’occhiello del suo curriculum, presenterà anche il “De Martino Show“, un evento in due puntate previsto per dicembre. Mentre la sua carriera televisiva continua a prosperare, la sua vita privata ha incontrato alcune difficoltà, in particolare riguardo al suo matrimonio con la celebrità Belen.

Panorama televisivo attuale

La potenziale assenza di “Stasera tutto è possibile” dai palinsesti di Rai Due solleva interrogativi sul panorama televisivo attuale. I programmi vanno e vengono, ma pochi riescono a creare un legame duraturo con il pubblico come ha fatto questo show. Questa situazione è un promemoria del fatto che, nonostante il successo passato, niente è garantito nel mondo della televisione.

Tuttavia, mentre alcuni show potrebbero affrontare sfide, le carriere degli individui coinvolti, come Stefano De Martino, possono continuare a fiorire, adattandosi e evolvendosi con le mutevoli esigenze e gusti del pubblico.