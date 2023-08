Polemiche tra Vladimir Luxuria e Sabrina Ferilli: tensione palpabile tra le due

0 SHARES Condividi Tweet

Vladimir Luxuria ha espresso disappunto su Sabrina Ferilli e le sue recenti dichiarazioni politiche, provocando diverse reazioni tra gli utenti.

Dichiarazioni e contro-reazioni: cosa ha detto realmente Sabrina Ferilli

Durante un’intervista a Vanity Fair, l’attrice Sabrina Ferilli ha espresso il suo punto di vista sulla politica attuale. Ferilli, che in passato si è definita una donna di sinistra, ha criticato l’attuale Partito Democratico definendolo “troppo radicale“. Ha suggerito che la sinistra dovrebbe concentrarsi su temi quali lavoro, scuola e sicurezza, sottolineando la mancanza di interventi su analfabetismo e abbandono scolastico nonostante la sinistra fosse stata al potere per molti anni. Inoltre, l’attrice ha commentato sulla Premier Giorgia Meloni, definendola “preparata” ma sottolineando le distanze tra le loro opinioni politiche. Ha anche criticato la sinistra per non aver proposto alternative durante le elezioni.

Queste dichiarazioni hanno suscitato la reazione di Luxuria che, attraverso un tweet, ha manifestato il suo disaccordo con l’attrice: “Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso”. Tuttavia, molti utenti hanno fatto notare che le parole di Ferilli non sembravano implicare un vero e proprio cambio di opinione, suggerendo a Luxuria di interpretare correttamente l’intervista. Qualcuno ha scritto: “Devi leggere bene l’intervista. Non ha detto nulla di destra” e qualcun altro, invece: “Dove ravvisa la furbizia? In cosa avrebbe cambiato opinione?”

Ferilli e l’attenzione alle problematiche urbane di Roma

Sabrina Ferilli ha mostrato interesse anche per le questioni locali. In passato, ha pubblicato un videomessaggio su Instagram per segnalare l’accumulo di rifiuti nel quartiere Prati di Roma, un tempo considerato tra i più esclusivi della città. Nel video, l’attrice ha elogiato un giovane che si stava prodigando per mantenere pulite le strade e ha enfatizzato il crescente degrado presente in molti quartieri romani.