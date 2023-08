Memo Remigi, dopo lo stravolgimento in Rai scrive un post sui social

0 SHARES Condividi Tweet

L’ultima volta che abbiamo visto Memo Remigi sul piccolo schermo è stato in un episodio controverso di “Oggi è un altro giorno“. La celebrità è stata al centro di un grande scandalo mediatico dopo aver avuto un gesto inappropriato nei confronti della giovane collega Jessica Morlacchi, un episodio che è stato esposto da Striscia la Notizia. La conduttrice del programma, Serena Bortone, visibilmente sconvolta, ha riferito l’incidente al pubblico e ha annunciato l’allontanamento definitivo di Remigi. Da quel momento, il cantante non è più apparso nel programma. Lontano dalla luce dei riflettori televisivi, Remigi, che ha di recente festeggiato 85 anni, rimane attivo sui suoi profili social, condividendo momenti con la sua famiglia e partecipando a vari eventi.

Il futuro di Remigi e voci sul ritorno in TV

Non solo “Oggi è un altro giorno” ha chiuso le sue porte a Remigi, ma la Rai nel suo complesso ha deciso di interrompere ogni collaborazione con lui. Questo ha portato alla rescissione del suo contratto e alla cancellazione della sua apparizione su La7’s Propaganda Live. In risposta, Remigi ha pubblicato un’autobiografia intitolata “Sapessi come è strano”, nella quale esprime la sua visione degli eventi e critica le decisioni che ritiene siano state eccessive. Nel frattempo, il talk show di Serena Bortone è stato sostituito da un nuovo programma condotto da Caterina Balivo. Questo cambio ha portato a speculazioni su un possibile ritorno di Remigi in TV, magari proprio in questo nuovo show. Nonostante la sua assenza dallo schermo, Remigi manda un messaggio speranzoso ai suoi fan: “Spero di rivedervi tutti.”

Rapporti tesi con Jessica Morlacchi

Il tempo potrebbe guarire molte ferite, ma tra Jessica Morlacchi e Memo Remigi, sembra che il gelo persista. Mescolato con le emozioni dell’incidente televisivo, non c’è stato alcun chiarimento pubblico o privato tra i due. Recentemente, Remigi ha condiviso i suoi sentimenti sul duro giudizio che ha ricevuto dal pubblico, sottolineando quanto sia stato difficile per lui affrontare la situazione.