Tiberio Timperi, Beppe Convertini prende il suo posto e dice: “Ecco come ha reagito Timperi”

Recentemente, Beppe Convertini ha avuto un’interessante intervista con il periodico “Mio”, durante la quale ha discusso del suo ruolo come nuovo conduttore di “Unomattina in famiglia”, sostituendo Tiberio Timperi. Convertini ha rivelato di aver incontrato Timperi, che ora si sta preparando per condurre “I Fatti Vostri” al fianco di Anna Falchi. Descrivendo l’incontro, Convertini ha detto: “Tiberio l’ho incontrato. E’ felice di questo impegno”, evidenziando inoltre che tra loro c’è un rapporto di cordialità e serenità.

L’impegno continuo di Convertini e la sua passione per il lavoro

Convertini, noto anche per la sua conduzione di “Linea Verde”, ha evidenziato la sua dedizione al lavoro, sottolineando che lavora ininterrottamente dal 2019. Alla domanda sul suo incessante impegno televisivo, Convertini ha esclamato: “Abbiamo tanto tempo per stare in vacanza e a me piace lavorare”. Inoltre, ha espresso la sua eccitazione per il nuovo ruolo e la sua collaborazione con Michele Guardì e Ingrid Muccitelli. Riguardo alla sua co-conduttrice Muccitelli, ha ricordato con affetto la loro precedente collaborazione, dicendo: “Ci siamo trovati benissimo a lavorare insieme”.

L’approccio di Convertini alla nuova sfida televisiva

Parlando del suo futuro ruolo in “Unomattina in famiglia”, Convertini ha promesso di portare entusiasmo e positività alla trasmissione. Ha delineato la sua visione per il programma: “Sono pronto a dare il buongiorno ai telespettatori con il sorriso, a giocare insieme, a divertirci e a concederci momenti di evasione, ma anche culturali e di informazione“. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se avrebbe ambizioni per un programma in prima serata, ha negato, dicendo che è completamente soddisfatto del suo attuale ruolo e non aspira a una posizione in prime time.