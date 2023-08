Federica Panicucci, la collega gelosa svela: “E’ in crisi con Marco Bacini”

0 SHARES Condividi Tweet

Recenti voci di gossip indicano una presunta crisi tra la conduttrice televisiva Mediaset, Federica Panicucci, e l’imprenditore Marco Bacini. Dagospia ha riportato che la fonte di questi sussurri sarebbe stata una collega anonima di Panicucci dal programma Mattino Cinque. Anche se da tempo circolano voci su un imminente matrimonio tra i due, attualmente non c’è alcuna conferma ufficiale sulla data delle nozze. Ciononostante, le recenti foto dei due, postate sui social media durante una vacanza alle Maldive, mostrano una coppia innamorata. Questo ha portato molti a speculare che la voce sulla loro presunta crisi potrebbe essere stata alimentata da gelosia o antipatia. È certo, però, che il matrimonio, spesso menzionato da Panicucci dal 2019, è stato posticipato.

La verità sui progetti matrimoniali

Nonostante il matrimonio sia stato spesso al centro dell’attenzione mediatica, non si ha ancora notizia di una data fissata per l’evento. La Panicucci ha menzionato più volte le nozze in diverse interviste dal 2019. Mentre il Covid-19 potrebbe aver avuto un ruolo nel posticipare i loro piani, molti altri, inclusi alcuni VIP, hanno recentemente celebrato i loro matrimoni. Rimane un mistero il motivo per cui Panicucci e Bacini abbiano deciso di rimandare il loro grande giorno.

Cambiamenti professionali in arrivo

Parallelamente alla sua vita personale, ci sono state anche voci riguardanti il futuro professionale di Panicucci. La partenza della prossima stagione di Mattino Cinque, che vedrà ancora Panicucci e il giornalista Francesco Vecchi alla conduzione, è stata rimandata al 25 settembre. Nel frattempo, Simona Branchetti guiderà Morning News. Alcune fonti suggeriscono che Branchetti potrebbe essere la futura conduttrice di Mattino Cinque, sostituendo Panicucci nella stagione 2024/2025.