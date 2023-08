Chanel Totti, a soli 16 anni è stata affidata da mamma Ilary  alla sua stessa agenzia

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti, con i suoi 16 anni, sta già emergendo come una giovane influencer sui social. Con un numero impressionante di 415mila follower su Instagram e oltre 33mila su TikTok, è evidente che la ragazza ha conquistato un seguito massiccio. Questo non è sorprendente considerando che è la secondogenita dell’icona del calcio Francesco Totti e della popolare conduttrice televisiva Ilary Blasi.

Agenzia di spettacolo di alto profilo

Recentemente, è emerso un dettaglio interessante sul profilo Instagram di Chanel: nella sua bio, indica che per informazioni e collaborazioni bisogna rivolgersi all’agenzia Notoria. Questa particolare agenzia è guidata da Graziella Lopedota ed è famosa per rappresentare alcune delle più grandi star dello spettacolo in Italia, tra cui, ovviamente, la madre di Chanel, Ilary Blasi, ma anche celebrità come Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Nicola Savino e Ambra Angiolini.

Il futuro mediatico di Chanel

Sebbene sia chiaro che Chanel possiede una forte presenza sui social media, è ancora incerto se ha ambizioni di entrare nel mondo della televisione come la madre. Per ora, le sue attività si limitano ai social media, dove condivide scatti della sua vita quotidiana, inclusi momenti con i genitori e i fratelli Cristian e Isabel. Questi post suscitano sempre più curiosità tra i suoi follower, dimostrando che il pubblico è interessato a saperne di più sulla sua vita e sulla potenziale carriera.