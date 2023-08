Carlo Conti, Scialpi non ha mezzi termini sul conduttore: “Come si è comportato con me”

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Scialpi, noto ai più come Scialpi, icona musicale degli anni ’80, si prepara a fare il suo debutto nel famoso show “Tale e Quale Show” previsto per il 22 settembre. L’artista ha confessato dettagli interessanti in una recente intervista con il settimanale Nuovo. Emerge una storia di stima reciproca tra lui e il conduttore Carlo Conti, con Scialpi che afferma: “È uno straordinario professionista che sa esattamente cosa vuole ogni volta che è al timone di uno show, proprio come me”. Tuttavia, ha lanciato una frecciatina a certe figure televisive, sottolineando: “Ci sono personaggi che non hanno alcuna competenza e sono costantemente in televisione”.

La collaborazione tra Scialpi e Conti, però, avrebbe potuto iniziare molto prima. Scialpi ha rivelato che Conti lo aveva invitato a partecipare fin dalla prima edizione del programma. Tuttavia, a causa di diversi imprevisti, non era mai stato possibile realizzare questa collaborazione. Ora, finalmente pronto a cimentarsi in imitazioni, si dice entusiasta, considerando le sue doti imitative e il suo senso dell’umorismo. Ma non sarà tutto rose e fiori: i giudizi dei giurati, in particolare quelli del cantautore Cristiano Malgioglio, sono temuti da molti. A riguardo, Scialpi non sembra preoccupato: “No, Malgioglio ha un grande senso dell’umorismo e, in fondo, ognuno ha diritto alla sua opinione”.

Annuncio ufficiale del cast 2023 e anticipazioni

Mentre l’anticipazione cresce, Carlo Conti ha ufficializzato la lista dei partecipanti per l’edizione 2023 di “Tale e Quale Show“. Si preannuncia una stagione carica di sorprese, talento e intrattenimento. Ma, come spesso accade in TV, non tutto va come previsto. Dopo l’annuncio del cast, sono circolate voci di una possibile decisione inaspettata riguardo a uno dei concorrenti. Gli appassionati sono in trepidante attesa di ulteriori sviluppi mentre la data del 22 settembre si avvicina.