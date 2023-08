Platinette fa un’analisi schietta sulla conduzione di Silvia Toffanin: “Cosa è diventato Verissimo negli anni”

0 SHARES Condividi Tweet

Il countdown è iniziato per la nuova edizione di Verissimo, storico programma di Canale5, in onda dal 16 settembre. Nel mare di anticipazioni e commenti, spicca l’analisi di Mauro Coruzzi, noto come Platinette, nel suo spazio “La Tv che vedo” sul settimanale Di Più. Platinette omaggia Silvia Toffanin, definendola una stella brillante “nell’Olimpo delle conduttrici televisive italiane“. Lontana dalle voci che attribuiscono il suo successo alla relazione con Pier Silvio Berlusconi, Platinette sottolinea come Silvia abbia guadagnato il suo posto grazie al talento, trasformando Verissimo, dal 2006, in un “imperdibile appuntamento di successo“.

Il segreto di Verissimo: sintonia con il pubblico

Con dati di ascolto che sfidano ogni previsione, Verissimo continua a dominare la fascia pomeridiana del weekend. Ma qual è la formula vincente dietro a tali successi? Platinette non ha dubbi: “Il merito è di Silvia”. La conduttrice ha colpito nel segno, affinando uno stile autentico che risona sia con il pubblico che con la miriade di ospiti che si sono seduti sul suo divano. E non solo. La padrona di casa ha creato un ambiente in cui gli ospiti si sentono valorizzati, ascoltati e mai messi in imbarazzo.

Un approccio umano che fa la differenza

Verissimo è più di una semplice intervista televisiva; è un’esperienza, una conversazione autentica tra Silvia e il suo ospite. Platinette loda l’approccio della Toffanin, sottolineando come la sua “discrezione e naturalezza” siano cruciali nel creare un clima di fiducia e apertura. Gli ospiti si sentono a proprio agio, sapendo di non essere esposti a domande insidiose o provocatorie. “Silvia gestisce il dialogo con rispetto e delicatezza, senza mai diventare aggressiva“, afferma Platinette, elogiando la capacità della conduttrice di estrarre storie profonde senza mai risultare invadente.