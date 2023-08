Nunzia De Girolamo ha deciso di rivelare il vero motivo per il quale è svenuta

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice di “Estate in Diretta”, Nunzia De Girolamo, ha recentemente avuto un leggero malore poco prima di andare in onda. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Nunzia ha voluto chiarire l’accaduto, dissipando le preoccupazioni dei fan.

Il malore: indigestione e piccolo mancamento

La De Girolamo ha confermato che si è effettivamente sentita poco bene, ma ha sottolineato che non c’è motivo di preoccuparsi per il suo stato di salute. La causa del suo malessere? Una semplice indigestione, dovuta, a quanto pare, ad un approccio poco ortodosso alla sua dieta. La presentatrice ha confessato: “Ho solo un po’ pasticciato col cibo e, poiché la mia soglia del dolore è piuttosto bassa, ho avuto una piccola indigestione che mi ha provocato uno svenimento. Mangio male, un po’ come capita. Pizza, dolci, gelati… Mischio tutto”. Malgrado il piccolo inconveniente, Nunzia è stata sommersa da messaggi di affetto e preoccupazione.

Festa inaspettata e sbalzo termico: la combinazione perfetta

Una delle domande che tutti si sono posti è se Nunzia ha l’abitudine di mangiare prima di andare in diretta. La risposta è generalmente no. Tuttavia, quel particolare giorno, c’è stata una piccola festa per festeggiare il compleanno di uno degli autori del programma. Tra snack e dolcetti, la combinazione di cibo e lo sbalzo termico passando dal caldo esterno all’aria condizionata degli uffici Rai ha fatto il resto, causando il malore.

Nonostante lo svenimento, Nunzia ha deciso di continuare la diretta. Semprini e il regista Perfetto hanno proposto di utilizzare due poltroncine, così in caso di ulteriore malessere, la conduttrice non sarebbe caduta.

Nunzia De Girolamo: da deputata a star della televisione

Prima di entrare nel mondo della televisione, De Girolamo ha avuto una brillante carriera politica, ricoprendo la carica di deputata e successivamente quella di ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. Alla domanda se le manca la politica, Nunzia risponde: “Continuo a farla tutti i giorni, solo in altri modi, in altre forme. Ho trovato una dimensione nel mondo televisivo che mi soddisfa”.

Dopo l’estate, la vedremo in una nuova avventura televisiva in prima serata su Rai Tre. I dettagli sono ancora segreti, ma sappiamo che si tratterà di un talk show. Una sfida non da poco, considerando la forte concorrenza televisiva dello stesso slot orario.