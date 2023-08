Tina Cipollari lanciata la bomba, Mediaset ha deciso di affidarle un programma tutto suo

0 SHARES Condividi Tweet

La celebre opinionista di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari, è al centro di fresche indiscrezioni televisive. Dopo le voci, poi smentite, della sua possibile uscita dal noto dating show di Canale 5, ora si parla di un possibile nuovo progetto televisivo tutto suo su La5.

L’indiscrezione e le ipotesi

La notizia, ancora non confermata ufficialmente, proviene da Dagospia.com. Secondo il sito di gossip, la storica opinionista di “Uomini e Donne” potrebbe presto avere un proprio show su La 5. Sebbene non ci siano dettagli concreti sul tipo di programma o sui contenuti, le voci sono già in corso. C’è chi ipotizza che possa trattarsi di uno spin-off legato ad “Uomini e Donne”, ma ogni supposizione potrebbe rivelarsi corretta.

È importante sottolineare che, finora, Tina Cipollari ha principalmente ricoperto ruoli di opinionista o giurata. Tuttavia, non sarebbe una novità per lei condurre un programma televisivo. Nel 2005, Tina aveva presentato “VipMania” per alcune emittenti locali, prima di prendersi una pausa dal mondo della TV per concentrarsi sulla sua famiglia.

Ritorno confermato a “Uomini e Donne”

Al di là delle voci, ciò che è certo è il ritorno di Tina Cipollari come opinionista in “Uomini e Donne”. A partire da settembre, la Cipollari sarà di nuovo in studio a commentare, con il suo stile inconfondibile e ironico, le vicende dei protagonisti del Trono Classico e Over. Al suo fianco, ci saranno altri noti volti del programma come Gianni Sperti e Tinì.

Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali riguardo a un nuovo show per Tina Cipollari. Gli appassionati di televisione e fan dell’opinionista dovranno quindi attendere ulteriori dettagli o annunci ufficiali.