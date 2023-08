Elisabetta Gregoraci in vacanza con il fidanzato presa d’assalto dai fan, la sua reazione lascia tutti senza parole e fa il giro del web

0 SHARES Condividi Tweet

L’estate è quel periodo dell’anno in cui le celebrità si concedono una pausa dalla loro frenetica routine e cercano un po’ di riposo e relax. Quest’anno, una di queste celebrità che ha catturato l’attenzione del pubblico è stata Elisabetta Gregoraci. Accompagnata dal suo giovane compagno, Giulio Fratini, la coppia ha scelto di passare una parte delle loro vacanze nella pittoresca città di Noto, in Sicilia.

Un pomeriggio a Noto con Elisabetta

Situato nel cuore del barocco siciliano, Noto è famoso non solo per la sua stupefacente architettura e i suoi affascinanti paesaggi, ma anche come la location scelta da Chiara Ferragni e Fedez per il loro iconico matrimonio nel 2018. Con le sue strade acciottolate e gli edifici storici, offre uno sfondo ideale per momenti romantici e indimenticabili.

Mentre passeggiava per queste strade, con un elegante abito bianco che sottolineava la sua silhouette e i capelli lasciati fluire liberamente al vento, Elisabetta non è passata inosservata. La celebre presentatrice, conosciuta per la sua brillante carriera in televisione, è stata riconosciuta da molti fan che si sono avvicinati per una foto o un autografo. La presenza di Gregoraci ha letteralmente animato la città, trasformando un normale pomeriggio estivo in un evento da ricordare.

L’incontro con i fan: un gesto che conquista il web

La risposta di Elisabetta alle numerose richieste dei fan è stata niente meno che esemplare. Mostrando una genuina gentilezza e simpatia, si è presa il tempo per interagire con ognuno di loro, regalando sorrisi, scattando selfie e firmando autografi.

Deianira Marzano, esperta di gossip e influencer, non ha perso l’opportunità di documentare questo evento speciale. Ha condiviso su Instagram alcune segnalazioni e video inviati dai suoi followers. In queste clip, Gregoraci è vista mentre condivide momenti speciali con i suoi fan, ridendo e scherzando con loro.

Anche il compagno di Elisabetta, Giulio Fratini, non è rimasto indietro. L’amministratore delegato di Belvedere Angelico è stato avvistato mentre trascorreva del tempo con gli abitanti del posto, condividendo risate e scattando foto.

Questo momento, oltre a mostrare l’umiltà e la genuinità di Elisabetta, ha anche sottolineato come, nonostante la sua fama, rimane profondamente connessa alle sue radici e apprezza sinceramente l’affetto del pubblico.

Momenti familiari a parte: Nathan e Briatore

Mentre la Gregoraci stava vivendo momenti indimenticabili in Sicilia, a Monaco si svolgeva un altro evento familiare significativo. Nathan Falco, il figlio di Elisabetta, stava trascorrendo del tempo prezioso con suo padre, Flavio Briatore. L’imprenditore ha condiviso la sua felicità attraverso i social media, postando foto di lui con Nathan e Leni Klum, la figlia che ha avuto dalla sua precedente relazione con la top model Heidi Klum.

La presenza di Leni ha reso l’occasione ancora più speciale. Nonostante le complicate dinamiche familiari del passato, sembrava che tutti stessero vivendo momenti di pura felicità e unione.