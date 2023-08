Barbara D’Urso, incredibile da chi viene asfaltata: “Nel suo programma non c’era buon gusto né cultura, meglio Myrta Merlino”

0 SHARES Condividi Tweet

Il panorama televisivo italiano ha assistito negli ultimi tempi a cambiamenti significativi, e uno dei più discussi è senza dubbio l’addio di Barbara D’Urso da “Pomeriggio 5“. La decisione ha suscitato un’ondata di reazioni nel mondo dello spettacolo e non solo. Se da una parte molti hanno elogiato la conduttrice campana per il suo stile unico e la sua dedizione al programma, dall’altro c’è chi ha espresso un giudizio critico.

Memo Remigi, noto cantante italiano ed ex fidanzato della D’Urso, si è inserito con forza in questa seconda categoria. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Mio”, Remigi ha espresso una visione abbastanza critica sul programma, sottolineando che “Pomeriggio 5″, sotto la guida di Barbara, mancava di quel tocco culturale e di buon gusto che secondo lui dovrebbe caratterizzare la televisione. Ha descritto il programma come uno “starnazzare di galline” in cui sembrava prevalere chi riusciva a parlare più forte degli altri. Una critica, questa, che mette in luce la crescente polemica sulla qualità dei contenuti televisivi, su ciò che realmente interessa al pubblico e su come tali contenuti vengano presentati. Remigi ha detto così: “Non era una trasmissione di grande cultura e insegnamento. È vero che la tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco: era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più.”

Il futuro di “Pomeriggio 5” e l’ombra di Myrta Merlino

Nella stessa intervista, Remigi non ha risparmiato parole d’elogio per Myrta Merlino, la giornalista che sembra destinata a prendere le redini di “Pomeriggio 5”. Secondo l’artista, Merlino potrebbe offrire al pubblico un’alternativa meno “trash” rispetto a ciò che proponeva Barbara D’Urso.

La previsione di Remigi va di pari passo con la direzione intrapresa da molte reti televisive italiane che, negli ultimi anni, sembrano intenzionate a ridurre la quantità di contenuti sensazionalistici, privilegiando invece approfondimenti di qualità e temi di maggiore spessore culturale. In questo contesto, Remigi ha anche fatto riferimento a Pier Silvio Berlusconi, sottolineando come anche lui sembri orientato verso un “restyling” delle sue reti, in un tentativo di bilanciare meglio intrattenimento e contenuto.

Memo Remigi: tra passato sentimentale e controversie recenti

La chiacchierata con Memo Remigi non si è limitata alla sola D’Urso e al suo programma. Il cantante, recentemente al centro di alcune controversie per un comportamento ritenuto inopportuno durante una diretta televisiva, ha anche aperto una finestra sul suo passato sentimentale, rivelando dettagli sulla sua relazione con Barbara D’Urso.

Pur avendo una fama di latin lover e nonostante le voci che lo vorrebbero spesso infedele alla sua defunta moglie Lucia, Remigi ha voluto mettere le cose in chiaro, sottolineando che l’unico “vero tradimento” da lui commesso nei confronti della moglie è stato proprio con Barbara D’Urso. Una relazione, quella con la conduttrice, durata ben quattro anni e che, secondo le sue parole, sembra aver lasciato un segno indelebile nella sua vita.