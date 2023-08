Morgan chiede scusa ma i vip lo massacrano, sui social tantissimi commenti, tutti negativi, dai colleghi

0 SHARES Condividi Tweet

Morgan, noto cantante italiano, è recentemente finito sotto i riflettori per aver insultato il pubblico durante lo spettacolo “Battiato – Segnali di vita e arte“. Questo incidente ha scatenato una serie di reazioni, specialmente dopo che il video dell’episodio è diventato virale. L’onda d’urto ha raggiunto anche personaggi famosi e gruppi musicali come i “Pinguini Tattici Nucleari“, che non hanno esitato a esprimere le loro opinioni.

Le scuse di Morgan e le diverse opinioni delle celebrità

Dopo la divulgazione del video, Morgan ha rilasciato delle scuse pubbliche. Ha spiegato che la sua esplosione emotiva è stata causata da una richiesta di una canzone di Battiato subito dopo la sua performance, facendolo sentire non apprezzato. Morgan ha scritto così sui social: “Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente e, se pur nel modo sbagliato, è stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente, e l’avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un jukebox, dopo una delle più ispirate performance della mia vita, mi ha letteralmente ucciso. Resta il fatto che nulla giustifica le cose che ho detto“.

Tuttavia, le opinioni sul suo comportamento sono divise. Selvaggia Lucarelli, per esempio, ha criticato aspramente Morgan, domandandosi perché continui ad essere ‘perdonato’ nonostante i suoi numerosi errori in passato: “Ho evitato di pubblicare la parte in cui dice ‘f****o di m***a’. Detto ciò, tra insulti, frasi sessiste, ingratitudine nei confronti di chi lo fa lavorare, grane piantate ovunque sia stato, rancore profuso, processo per stalking, l’arroganza di chi si sente stoca**o pur non facendo mezzo disco da un secolo, disprezzo per i colleghi e giravolte patetiche quando gli servono soldi e luce, in tutti questi anni non ho mai visto un personaggio a cui è stato perdonato tanto quanto a Morgan“.

D’altro canto, Tommaso Zorzi sostiene che l’artista non stia vivendo un buon momento a livello emotivo e mentale.

La risposta dei Pinguini Tattici Nucleari

Il punto di vista dei Pinguini Tattici Nucleari, gruppo arrivato terzo al Festival di Sanremo 2020, è stato particolarmente severo. Hanno rilasciato un comunicato attraverso le loro storie Instagram, paragonando l’incidente di Morgan a un episodio simile avvenuto l’anno precedente con il rapper Rhove. Quest’ultimo aveva interrotto un concerto perché solo poche persone ballavano. Sebbene i Pinguini avessero criticato anche Rhove, hanno sottolineato che, mentre il comportamento di un giovane artista potrebbe essere attribuito alla sua inesperienza, ci si aspetta di più da un veterano del calibro di Morgan. Nel loro messaggio, la band ha enfatizzato l’importanza del rispetto verso il pubblico, sottolineando come essere un artista sia un privilegio e una responsabilità. Il loro consiglio a Morgan è stato di riflettere profondamente sul suo ruolo e sul significato della sua condotta.