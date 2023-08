I Fatti Vostri, Anna Falchi lancia una frecciatina velenosa a Salvo Sottile

0 SHARES Condividi Tweet

A partire dal 18 settembre, gli appassionati dello storico programma mattutino di Rai2, “I Fatti Vostri”, ideato da Michele Guardì, accoglieranno nuovi cambiamenti nel team. Per la terza volta, Anna Falchi guiderà il programma, ma questa volta senza Salvo Sottile. Al suo fianco, infatti, ci sarà Tiberio Timperi, noto per aver condotto “UnoMattina Estate” insieme a Serena Autieri e Gigi Marzullo. Timperi è stato recentemente al centro di rumors: si mormora che abbia voluto la presenza di Ingrid Muccitelli, sua collega e amica, a “I Fatti Vostri“, sostituendo Falchi. Quest’ultima, nella sua recente intrevista rilasciata a Il Messaggero, ha commentato brevemente la situazione con un eloquente “No comment”, aggiungendo però: “A me la sua ironia piace.”

Le parole di Anna Falchi sull’addio di Salvo Sottile

La dinamica tra i conduttori sembra promettere una stagione interessante. Anna Falchi, protagonista dello show da tre anni, ha sempre goduto di ottimi ascolti, proprio come Timperi con “UnoMattina in famiglia“. Tuttavia, nonostante l’ottima chimica con Muccitelli, Timperi ha avuto momenti di tensione con altri colleghi, come dimostrato dallo scontro in diretta con Gianni Ippoliti. La Falchi, riflettendo sul suo passato con Sottile, ha espresso qualche rimpianto nell’intervista ma ha anchr rilaosctao una dichiarazione che è sembrata , più che altro, una frecciatina al suo ex collega: “Mi piaceva molto Salvo Sottile. Certo, avrei voluto sapere prima che andava via.”

Anna Falchi: tra carriera brillante e momenti personali

Oltre alla situazione professionale, Anna Falchi ha condiviso dettagli della sua vita personale e della sua carriera durante l’intervista a Il Messaggero. Ha parlato dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo e dei suoi ruoli nei film di grandi registi come Dino Risi e Federico Fellini. Sul fronte personale, Falchi ha rivelato di essere nuovamente single dopo la fine della sua relazione con Walter Rodinò. Attualmente, si dedica a trascorrere del tempo di qualità con sua figlia Alyssa, mostrando un fisico invidiabile, mentre si prepara per la nuova stagione di “I Fatti Vostri” accanto a Tiberio Timperi.

