Platinette non usa mezzi termini su Federica Panicucci: “Solo lei si comporta in quel modo quando lavora”

Settembre segna la fine della stagione televisiva estiva e l’inizio di nuove emozioni sul piccolo schermo. Tra i ritorni più attesi su Mediaset c’è “Mattino Cinque News“, condotto dalla carismatica Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La Panicucci ha guadagnato la sua fama grazie alla sua capacità innata di presentarsi in onda senza l’aiuto di un copione, una dote lodata da molti. Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come Platinette, sottolinea nelle pagine di “Di Più Tv” che pochissimi conduttori posseggono la destrezza di Federica nel memorizzare e assimilare le informazioni: “Pochi sono capaci di andare in onda senza copione in mano e con tutti i ‘file’ perfettamente assimilati come Federica”.

La Giovane Federica al Festivalbar

Federica Panicucci non è certo un volto nuovo nel mondo televisivo. Platinette ricorda di aver collaborato con lei durante le edizioni del famoso “Festivalbar”, un’esperienza che ha permesso a Mauro di apprezzare il talento nascosto della conduttrice. Pur essendo agli albori della sua carriera, la Panicucci dimostrava già una velocità di assimilazione del testo sorprendente. “Mi colpì da subito la sua capacità di assimilare un testo, elaborarlo e renderlo proprio con una velocità che, confesso, non ho mai più trovato in altri conduttoristelevisivi”, afferma Platinette.

Mattino Cinque News: il segreto del successo

“Mattino Cinque News” ha riscosso un enorme successo, riuscendo a superare programmi ben consolidati come “Unomattina” di Rai1. Sebbene vi siano molte ragioni dietro a questo trionfo, tra cui un’accurata selezione di temi e opinionisti di qualità, Platinette sottolinea il ruolo cruciale svolto dalla Panicucci. Nonostante il merito vada diviso con tutto il team, la presenza di Federica è fondamentale: “Di certo se non ci fosse se ne sentirebbe la mancanza. E’ preziosa una conduttrice che sa dare ritmo al programma evitando noia e ripetizioni”.