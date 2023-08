Morgan offende Marracash e Fedez, l’ex di Elodie gli risponde al veleno: “Non mi nominare mai più”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante un concerto dedicato a Franco Battiato al Parco Archeologico di Selinunte, Morgan ha attirato l’attenzione per un commento sgradevole rivolto al pubblico che aveva chiesto canzoni dell’artista in memoria. Il cantante ha esclamato: “State zitti, basta, avete rotto il ca**o. Ho dei sentimenti, cog*ioni! Non sono un personaggio! Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez”. Questa affermazione ha suscitato reazioni forti, in particolare da Marracash che, in una storia Instagram, ha risposto: “Bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare più”.

Le scuse di Morgan e la risposta del pubblico

Dopo la polemica suscitata, Morgan ha pubblicato un video in cui si scusa, ammettendo che il suo comportamento era stato eccessivo. Malgrado ciò, il pubblico ha manifestato il proprio disappunto, fischiando il cantante per la sua arroganza. Molti si sono chiesti come Fedez, menzionato insieme a Marracash nella controversa frase di Morgan, avrebbe reagito, in particolar modo considerando che i due saranno giudici nella prossima edizione di X-Factor.

L’attesa per la risposta di Fedez

Se Marracash ha prontamente esposto il suo dissenso riguardo alle parole di Morgan, Fedez è rimasto silenzioso, facendo crescere le voci sulla sua reazione. Data la loro collaborazione in passato, molti sostengono che Fedez potrebbe non prendere troppo sul personale l’accaduto. Tuttavia, con l’imminente inizio di X-Factor, il pubblico è in attesa di eventuali scambi di battute tra i due giudici.