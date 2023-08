Lino Banfi al veleno contro il collega: “Non è stata colpa mia ciò che è successo”

0 SHARES Condividi Tweet

L’industria cinematografica italiana ha assistito recentemente a una fiammante polemica tra due dei suoi attori più celebri: Lino Banfi e Alvaro Vitali. Le acque agitate tra le due icone del cinema sono emerse dopo una dichiarazione di Vitali su Fanpage, in cui accusava Banfi di averlo dimenticato e tradito professionalmente. Il cuore della questione ruota attorno al fatto che Banfi non avrebbe più cercato o sostenuto Vitali dopo il successo di un film cult che vedeva entrambi protagonisti insieme alla diva Edwige Fenech.

In risposta alle pesanti accuse, Lino Banfi ha deciso di rompere il silenzio in una recente intervista rilasciata a Gente, offrendo il suo punto di vista. Banfi ha chiarito che non aveva un controllo decisionale sulle scelte di casting o di produzione, sottolineando che “comandavano i produttori”. L’attore ha anche rivelato che durante le discussioni per la serie televisiva “Un medico in famiglia”, aveva effettivamente proposto il nome di Vitali. Tuttavia, i produttori non hanno considerato la sua proposta, ritenendo che Vitali fosse troppo strettamente associato al suo celebre personaggio, Pierino.

La “vittoria epocale” di Banfi su Facebook

Ma la polemica con Vitali non è l’unico argomento saliente dell’intervista a Lino Banfi. L’attore ha anche condiviso un aneddoto riguardo a una controversia con il gigante dei social media, Facebook. Sette anni fa, un fan di Banfi aveva creato una pagina dedicata all’attore, celebrando i suoi film degli anni ’80, come “L’allenatore nel pallone“. Sorprendentemente, la pagina è stata chiusa a causa delle espressioni caratteristiche del linguaggio di Banfi. Queste espressioni sono state fraintese dalla piattaforma come potenzialmente offensive. Sentendosi ingiustamente trattato, Banfi ha deciso di scrivere un pezzo polemico sul Corriere della Sera, denunciando la chiusura ingiustificata della pagina. La sua protesta ha ottenuto l’effetto desiderato, e la pagina è stata prontamente riaperta. Celebrando questo evento, Banfi ha descritto la situazione come una “vittoria epocale” contro Mark Zuckerberg e il suo impero digitale.

Lino Banfi e la sfida del politicamente corretto nella comicità

Nell’era attuale, caratterizzata da un acuto senso del politicamente corretto, la comicità affronta nuove sfide. Lino Banfi, con la sua vasta esperienza nel mondo dello spettacolo, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla crescente censura nell’umorismo. Per lui, il cambiamento della società ha portato a una certa riluttanza nel fare battute che una volta erano considerate innocue. Durante l’intervista, Banfi ha lamentato il fatto che ora, a causa delle sensibilità moderne, “uno evita di parlare” per paura di suscitare polemiche o di essere frainteso. Questo rappresenta una sfida significativa per gli artisti che cercano di navigare nel delicato equilibrio tra espressione artistica e sensibilità culturali moderne.