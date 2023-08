“Gerry Scotti non mi è mai piaciuto” e lui risponde in un modo in cui nessuno ha mai risposto prima

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti, conosciuto come uno dei conduttori più carismatici di Canale 5, ha da sempre conquistato il pubblico italiano con il suo stile inconfondibile. I programmi come ‘Chi Vuol essere milionario‘ e ‘Passaparola‘ sono tra i più iconici del suo repertorio, e nel corso degli anni, Scotti ha dimostrato non solo talento nella conduzione ma anche nel mondo della musica. Nonostante la sua presenza attiva sui social media, come il recente ingresso su TikTok, Scotti tende a mantenere un atteggiamento riservato, evitando di rispondere alle critiche. Tuttavia, un recente episodio ha dimostrato il contrario.

L’epica risposta di Scotti

Un commento di un hater su Instagram che diceva: “Gerry Scotti, mai piaciuto”, ha attirato l’attenzione del conduttore. Invece di ignorarlo o rispondere in modo acceso, Scotti ha scelto la strada dell’eleganza. La sua risposta? Un semplice, ma potente: “Grazie, buona giornata”. Una mossa che si distingue fortemente dalla norma dei social media, dove spesso prevalgono l’aggressività e la reattività. La reazione di Scotti dimostra non solo il suo carattere ma anche un approccio maturo al mondo online.

Il legame speciale con Maria De Filippi

In un’intervista recente, Scotti ha condiviso dettagli del suo rapporto con un altro gigante della televisione italiana, Maria De Filippi. Descrivendola come una figura sorella, ha svelato che la De Filippi lo chiama affettuosamente “Gerrino“, un vezzeggiativo che trova particolarmente tenero. La loro amicizia è stata ulteriormente consolidata durante il periodo della pandemia, quando Scotti ha contratto il Covid-19 in una forma piuttosto grave. Durante questo periodo, De Filippi ha dimostrato una profonda preoccupazione, mandandogli messaggi quotidiani fino a quando non è stata certa della sua completa guarigione. Un gesto che, secondo Scotti, rimarrà impresso nel suo cuore per sempre.