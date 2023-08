Reazione a Catena, la fine dell’era dei Dai e Dai: scoppia la protesta

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo aver dominato il programma di Rai Uno per 28 puntate consecutive, il trio toscano – Marco Voir, Simone Mariottini e Simone Costagliola – ha deciso di dire addio. Durante il loro regno, sono riusciti a portare a casa un totale di 82 mila euro in gettoni d’oro. Tuttavia, durante l’Intesa vincente, sono stati sconfitti dai Tarallini, non riuscendo a raggiungere il target di 15 parole. Malgrado la sconfitta, Marco Liorni ha onorato i tre campioni per le loro performance eccezionali.

Reazioni del Pubblico

Subito dopo la loro partenza, i social media sono stati inondati di messaggi. Molti spettatori sono convinti che il trio sia stato ostacolato intenzionalmente con parole più difficili rispetto ai loro avversari. Queste congetture sono state amplificate sotto al post di saluto del trio su Instagram, dove hanno espresso la loro gratitudine per l’esperienza vissuta nel programma. Nonostante le teorie del complotto, i Dai e Dai hanno mantenuto una posizione neutrale, evitando polemiche e concentrando invece la loro attenzione sull’apprezzamento dei momenti vissuti.

Chi Sono i Membri del Trio?

Il trio è composto da tre giovani talentuosi: Marco Voir, nato nel 1992, specializzato in informatica e attualmente impiegato in un’agenzia di scommesse; Simone Costagliola, nato nel 1993, laureato in Design della comunicazione al Politecnico di Milano e ora parte di una grande azienda tecnologica; e Simone Mariottini, che, pur essendo nato a Livorno nel 1994, lavora ora a Dublino per un gigante dell’e-commerce.