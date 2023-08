Belve, la Fagnani avrà come ospiti gli ex di Belen e poi Belen, cosa bolle in pentola

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fagnani ha avuto un’idea brillante per il suo show “Belve“: perché non intervistare gli ex di Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Fabrizio Corona, prima di tentare di avere la stessa Belen come ospite? Sebbene la partecipazione di De Martino fosse stata annunciata in precedenza, è stato solo di recente che il nome di Corona è balzato all’attenzione. Nonostante le sue critiche passate al programma, sembra che ora sia pronto a partecipare. L’intervista con Corona, noto per le sue opinioni forti e i recenti guai giuridici, si preannuncia intrigante, dato anche il suo precedente con il chirurgo estetico Giacomo Urtis.

Gli ospiti della Fagnani

Oltre a Corona e De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia si unirà alle fila degli ospiti dello show. Il ritorno di “Belve” prevede un’edizione autunnale quest’anno, seguita da una seconda ondata nella primavera del 2024. L’intenzione di Fagnani è di conservare l’essenza del programma, arricchendolo però di segmenti divertenti. La premessa del programma? Non si tratta solo di fama, ma di avere una personalità o una storia unica e non convenzionale.

L’approccio personale della Fagnani

Francesca Fagnani, nella sua intervista all’ANSA, ha sottolineato che l’essenza del suo show rimane nella selezione degli ospiti. Non è sufficiente la notorietà; gli ospiti devono possedere un carattere o una storia che li renda unici e distinguibili. Non cercando necessariamente figure amabili, ma piuttosto individui che offrono una prospettiva fresca e non banale: “Il programma resterà lo stesso, ma si arricchirà di alcuni snodi divertenti con il contributo di amici, sempre rimanendo una trasmissione di parola, senza servizi”.

E poi la Fagnani ha anche aggiunto: “Il faro per me resta sempre il titolo, non basta essere famosi, bisogna avere qualcosa fuori dal comune, che sia caratteriale o di vissuto, bisogna essere divisivi, non necessariamente amabili. Mi studio la storia delle persone e poi a pelle decido. Tutti gli ospiti che sono venuti, di spettacolo o meno, erano portatori di un essere non banale”.