“Il Collegio”, la figlia di Maria Monsè, Perla una furia contro il programma: “Come si sono comportati gli autori”

La televisione è spesso un mondo pieno di sorprese, evoluzioni e, naturalmente, polemiche. L’ultima in ordine di tempo riguarda il celebre programma “Il Collegio” e l’inclusione nel suo casting di figlie d’arte, una scelta che ha destato non poche controversie.

La regola non scritta e il cambiamento inaspettato

La storica prassi del programma “Il Collegio” sembrava chiara: figli di personaggi popolari non potevano partecipare. Una regola non ufficiale, ma rispettata fedelmente fin dalle prime edizioni del reality. Eppure, con l’ultima edizione, sono emerse delle eccezioni. Carmelina Iannoni e Aurora Costantini, rispettivamente figlie di Carmen Di Pietro e Matilde Brandi, sono state ammesse. Una sorpresa che ha scatenato l’interesse di altri aspiranti partecipanti come Perla Maria, figlia dell’attrice televisiva Maria Monsè.

Perla Maria ha raccontato di aver tentato di iscriversi ai casting qualche mese fa, utilizzando il vero nome di sua madre, Maria Concetta La Rosa, sperando in una sorta di anonimato. Ma gli autori, dopo aver fatto i dovuti collegamenti, hanno scartato la sua candidatura. Un rifiuto che ha gettato una luce diversa sulle regole non scritte della partecipazione.

Il racconto di Perla Maria e l’amarezza

“Quest’anno ho provato a iscrivermi ai casting de Il Collegio su Google e ho inserito il vero nome di mia mamma, così ho detto forse non si accorgono che sono la figlia di un personaggio che lavora in tv”, racconta Perla Maria. Ma quando il suo agente ha comunicato la sua iscrizione, gli autori hanno risposto in maniera secca: “cosa si iscrive a fare se sapete che i figli dei vip non possono partecipare?”. Una risposta che ha gettato nello sconforto la giovane aspirante partecipante.

L’agente di Perla Maria, furioso per la decisione, ha richiesto spiegazioni agli autori circa l’inclusione di due figlie d’arte nell’ultima edizione, un cambiamento di rotta che Perla Maria non aveva previsto. “Io non ne sapevo nulla, nessuno ne sapeva nulla”, ha affermato.