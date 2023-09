Caterina Balivo, schietta e diretta, sorprende tutti: “Il programma che ho condotto? Noiosissimo “

0 SHARES Condividi Tweet

La celebre conduttrice di Rai1, Caterina Balivo, non ha esitato a esprimersi con schiettezza, una delle qualità che la rende particolarmente apprezzata dal suo vasto pubblico. La sua recente intervista rilasciata al settimanale Chi ha rivelato alcuni aspetti inaspettati della sua carriera. Ha ammesso di aver condotto in passato una trasmissione che non la rappresentava pienamente: “Era un programma noiosissimo, faticoso, da farmi chiedere nel mentre: ‘Ma chi diavolo me l’ha fatto fare?’”. Tuttavia, la Balivo ha evitato di menzionare il nome dello show, sottolineando che il successo di un programma è il risultato di molteplici componenti: “Puoi avere una Ferrari e un conduttore mediocre, così come un conduttore potente, ma con un programma non in linea con quello che sa fare”.

Il rapporto con la popolarità e le piccole gioie della vita

Caterina Balivo è altrettanto conosciuta per la sua naturale capacità di interagire con i fan. Ha sottolineato il suo amore per la gente e come la popolarità sia soltanto un effetto collaterale del suo mestiere: “La popolarità è uno spin off del mio lavoro. Parlo con tutti e mi diverto ad ascoltare le storie delle persone che incontro”. Nonostante i momenti difficili, Balivo preferisce concentrarsi sulle gioie quotidiane, come condividere momenti con amici e famiglia.

Vita privata e lezione di vita dal figlio

Nella stessa intervista, Balivo ha condiviso alcuni aneddoti sulla sua vita privata, in particolare sui suoi figli. Ha descritto suo figlio Guido Alberto come una persona dalla “sensibilità incredibile”, mentre ha ammesso che Cora ha ereditato sia le qualità che i difetti dei genitori. Questi spunti di vita familiare le hanno permesso di riflettere sul proprio carattere, suggerendo che potrebbe beneficiare di una maggiore morbidezza nella sua interazione con gli altri.