Patrizia Rossetti senza freni sulla tv urlata nel salotto della d’Urso, sui motivi della presenza della Parietti sia in Rai che a Mediaset e sul modo di condurre della Toffanin

Patrizia Rossetti, rinvigorita dalla sua recente esperienza nel GF Vip, ha condiviso le sue opinioni su alcuni dei più celebri conduttori televisivi. Parlando con la rivista Mio, ha toccato il delicato argomento della separazione tra Barbara d’Urso e Mediaset. Rossetti ha chiarito che, secondo lei, Barbara non ha mai effettivamente “urlato” in televisione. Piuttosto, erano certi ospiti del suo show a rendere il suo “salotto urlato”, non abituati alla fama e quindi più propensi ad alzare la voce: “Barbara a modo suo non ha mai urlato in tv. Era un certo tipo di personaggi che faceva del suo programma un salotto urlato, alcuni non erano abituati e si erano montati la testa, quindi urlavano”.

Alba Parietti e Silvia Toffanin: tra privilegi e simpatia

Il discorso si è poi spostato su due altre figure centrali della televisione italiana: Alba Parietti e Silvia Toffanin. Rossetti ha osservato con una certa ammirazione che Parietti è una delle poche che ha una presenza stabile sia su Rai che su Mediaset, lasciando intendere che ciò potrebbe essere legato a connessioni o simpatie personali: “Alba è una di quelle molto presenti in entrambe le aziende, sia in Rai che in Mediaset. Non so da cosa dipenda, se dalle simpatie o dalle conoscenze”. Riguardo alla Toffanin, invece, le parole della Rossetti sono state di puro apprezzamento. Ha descritto la conduttrice come una figura che rispecchia il suo stile: “Come genere mi rispecchia molto, è tranquilla, dolce e pacata”.

La Rossetti e il desiderio di essere opinionista

Tornando al suo percorso nel GF Vip, Rossetti ha rivelato un desiderio nascosto: avrebbe amato l’idea di diventare un’opinionista del famoso reality. Sebbene sia una grande fan del GF e abbia una profonda conoscenza del programma, ha accettato con serenità la decisione di non includerla in quel ruolo. Infine, ha espresso grande interesse per il nuovo percorso di Cesara Buonamici, che prenderà il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, definendolo “sicuramente qualcosa di nuovo”.