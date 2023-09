Donnamaria spietato con Antonella Fiordelisi: “Sta male? Non vedo perché dovrebbe dispiacermi”

0 SHARES Condividi Tweet

La tormentata storia sentimentale tra Donnamaria e Antonella Fiordelisi, conosciuti al pubblico come concorrenti del famoso show “Grande Fratello Vip”, continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica. La loro relazione è stata costellata da momenti altalenanti, con una serie di tira e molla che hanno mantenuto alta la curiosità dei loro seguaci. Una particolarità interessante è che, nonostante abbiano scelto percorsi separati, le frecciatine e i commenti al vetriolo non sembrano aver mai fine. A rendere la situazione ancora più complessa e avvincente per i fan è l’intromissione dei genitori di Antonella, che non solo partecipano attivamente al dibattito sul rapporto tra i due, ma lo fanno attraverso i canali dei social media.

Le accuse dei genitori di Antonella e la difesa dell’amica

Un elemento particolarmente degno di nota in questa intricata saga sentimentale è l’attitudine assunta dai genitori di Antonella. Sono diventati figure centrali nell’intera narrazione, a tal punto da eclissare, in alcuni momenti, la protagonista stessa. Recentemente, si sono espressi pubblicamente, difendendo un’amica di Antonella che era stata accusata dal grande pubblico di essere la vera causa della rottura tra i due giovani. La signora Milva, madre di Antonella, ha rivelato alcuni dettagli intimi, sostenendo che la figlia fosse profondamente colpita dalla fine della relazione, al punto da non voler più uscire di casa. Il padre, d’altra parte, ha evidenziato come l’amica in questione avesse sempre sostenuto la relazione e fosse addirittura l’organizzatrice di una cena per il loro anniversario. Queste dichiarazioni, diffuse attraverso i social, hanno sollevato una serie di reazioni e hanno riacceso la discussione sulla situazione tra Donnamaria e Antonella.

La reazione di Donnamaria e le prospettive future

Nel mezzo di questo vortice di dichiarazioni e commenti, Donnamaria non è rimasto in silenzio. Sembrava particolarmente infastidito dai commenti dei genitori dell’ex compagna, soprattutto dalle parole della madre riguardo al malessere della figlia. In una recente intervista, ha dichiarato di non essere a conoscenza di un episodio specifico a cui si riferisse la madre di Antonella e, in ogni caso ha detto: “Non vedo perché dovrebbe dispiacermi. Però, se è una cosa che a lei fa male la capisco”. Ha poi sottolineato di aver visto Antonella in pubblico, smentendo implicitamente le affermazioni sulla sua reclusione. Sulla possibilità di un ritorno di fiamma, Donnamaria ha lasciato aperte tutte le porte, affermando che il futuro è imprevedibile. Tuttavia, ha sottolineato che, data la situazione attuale e le recenti vicissitudini, non crede che ci siano basi solide per una riconciliazione. E poi ha commentato così: