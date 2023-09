Amici, riapre la scuola di Maria De Filippi, gli ospiti sono entusiasmanti

0 SHARES Condividi Tweet

La rinomata scuola televisiva di Maria De Filippi si prepara a riaccendere i riflettori. Con l’avvicinarsi della nuova edizione di “Amici”, in onda a partire dal 18 settembre su Canale 5, cresce l’attesa tra i fan e gli appassionati del talent show. Ogni stagione, questo programma mette in luce talenti emergenti nel canto e nella danza, diventando un vero e proprio trampolino di lancio per giovani artisti.

Ospiti di prestigio per la prima puntata

MondoTv24 ha alimentato l’entusiasmo rivelando in anteprima alcuni dei nomi degli ospiti della prima puntata. Sarà un inizio con il botto, visto che a calcare il palco ci saranno ex allievi come Mattia Zenzola e Angelina Mango, testimonianza vivente del successo del format. Ma le sorprese non finiscono qui. Si aggiunge al cast un volto molto amato dal pubblico televisivo italiano, l’attore turco Can Yaman, noto per le sue interpretazioni in popolari soap opera. La presenza di figure del calibro di Leonardo Pieraccioni e della conduttrice Alessia Marcuzzi aggiungerà ulteriore fascino e interesse all’episodio inaugurale.

Un corpo docente rinnovato e pieno di sorprese

Il cuore del programma, tuttavia, rimane il corpo docente, quegli esperti incaricati di guidare, formare e talvolta mettere alla prova i giovani allievi. Quest’anno, il cast docente si rinnova e riserva diverse sorprese. Alcuni volti familiari come Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro torneranno a dispensare consigli e valutazioni, mentre alcuni ritorni inaspettati stuzzicano la curiosità. Anna Pettinelli, ad esempio, prenderà il posto di Arisa. Quest’ultima, infatti, si unirà al panel di giudici di “The Voice Kids“, confermando la sua continua passione per la scoperta e la valorizzazione dei giovani talenti vocali.