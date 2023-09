“La conduzione di Nunzia De Girolamo è casalinga”, Alessandro Cecchi Paone diretto nell’esprimere la sua di idea

0 SHARES Condividi Tweet

Nonostante l’imminente fine della sua partecipazione a “Estate in diretta”, Nunzia De Girolamo non è esente da critiche. Un telespettatore, attraverso una rubrica settimanale intitolata “I televoti di Alessandro Cecchi Paone” sul periodico Nuovo, ha lamentato la conduzione della De Girolamo definendola “casalinga” e “impacciata”. In risposta a tale critica, il giornalista Cecchi Paone ha sottolineato che se Nunzia conduce con un approccio casalingo, è una scelta intenzionale e comprensibile, benché difficile.

Dubbi sulla preparazione televisiva della conduttrice

Il telespettatore ha ulteriormente criticato la De Girolamo affermando che non ha la giusta preparazione televisiva per un ruolo del genere. L’ha descritta come inadeguata per essere alla guida di un programma in prima serata, avendo precedentemente presentato solo programmi in seconda serata come “Ciao Maschio”. L’aspra critica si conclude con una nota sarcastica sul possibile futuro di Nunzia: “Il prossimo passo sarà addirittura il Festival di Sanremo?”

Alessandro Cecchi Paone difende ferventemente la De Girolamo

Contrastando le critiche del telespettatore, Cecchi Paone esprime la sua stima verso Nunzia De Girolamo, ribadendo la sua considerazione per lei come “amica e collega di grande valore”. Descrive la sua esperienza di collaborazione con lei e sottolinea come, nonostante la conduzione in diretta possa avere delle specificità, il modo di condurre di Nunzia sia volutamente semplice e spontaneo, perfetto per l’atmosfera estiva e per il tipo di pubblico a cui si rivolge.