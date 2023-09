Bianca Berlinguer e Myrta Merlino, dopo il loro arrivo a Mediaset: “Si respira un’aria tesa e le maestranze sono stressate”

0 SHARES Condividi Tweet

Le recenti acquisizioni di Mediaset in termini di giornalismo hanno sollevato una certa curiosità nei media italiani. Bianca Berlinguer, precedentemente in Rai, e Myrta Merlino, ex volto di La7, sono le nuove voci del palinsesto televisivo di Mediaset. Entrambe rappresentano figure autorevoli nel panorama del giornalismo televisivo, e i loro arrivi promettono novità ed eccellenza nei rispettivi show.

Il debutto della Merlino con “Pomeriggio 5” è atteso con ansia, mentre la Berlinguer presenterà “È Sempre Carta Bianca”. Tuttavia, secondo fonti interne, si dice che le due giornaliste abbiano portato con sé specifiche richieste e aspettative. Alberto Dandolo, su Dagospia, ha descritto un’atmosfera di “agitazione ed altissima tensione” all’interno degli studi di Mediaset a Roma. Il desiderio di entrambe di garantire l’eccellenza nei loro show ha portato a un’alta intensità di lavoro tra le squadre: “Agitazione ed altissima tensione in quel del Centro Palatino a Roma per la partenza dei programmi delle due new entry di Mediaset : Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. Le signore del giornalismo sono assai esigenti e pignole e alle stressate maestranze tocca lavorare sodo. Alla sede capitolina del Biscione si lavora giorno e notte per assecondare ogni richiesta ed esigenza. La parola d’ordine sono rigore ed efficienza”.

La visione di Bianca Berlinguer per Rete 4

La Berlinguer, nel descrivere la sua transizione a Rete 4, ha sottolineato la sua passione per il cambiamento e l’espansione dell’offerta informativa del canale. La sua visione è chiara: offrire una piattaforma dove tutte le opinioni su questioni attuali possano essere espresse, consentendo così al pubblico di formarsi un’opinione informata. Ha rivelato che il sostegno di suo marito è stato fondamentale nella sua decisione. Sebbene fosse supportata dalla sua famiglia, la Berlinguer ha ammesso che è un cambiamento significativo e si aspetta una “fase di rodaggio” iniziale.

Considerazioni finali: cosa aspettarsi dal nuovo Mediaset

L’arrivo della Berlinguer e della Merlino a Mediaset rappresenta una svolta significativa per la rete televisiva. Entrambe le giornaliste hanno una reputazione di rigore e precisione, e, se le voci sono vere, stanno portando questa etica di lavoro a Mediaset. Se gestiti correttamente, questi nuovi show potrebbero portare una ventata di freschezza e professionalità al palinsesto di Mediaset, offrendo al pubblico una prospettiva diversa sulle notizie attuali. Con le aspettative così alte, sarà interessante vedere come le cose si svilupperanno nei prossimi mesi.