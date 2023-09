Pasqualino Maione: la sua lotta contro la malattia e l’emozionante ritorno

0 SHARES Condividi Tweet

Pasqualino Maione, noto cantante di Amici, dopo un periodo di assenza dai social, ha condiviso con i suoi follower il suo ricovero ospedaliero dovuto a un problema renale. Il 29 giugno, dal suo letto d’ospedale, ha pubblicato un video in cui esprimeva la sua gratitudine all’intero reparto di malattie infettive “Vanvitelli” del policlinico di Napoli. Ha rivolto un caloroso ringraziamento al professor Coppola, a tutto il suo team di medici eccezionali, e a tutto il personale, sottolineando il supporto e la cura ricevuta durante il suo soggiorno in ospedale.

Il calvario vissuto: tra Covid, meningite e un raro virus letale

A distanza di un anno dal suo primo ricovero, Pasqualino ha condiviso con i suoi fan il difficile percorso che ha dovuto affrontare. Non solo ha combattuto contro il Covid, ma ha anche dovuto affrontare una forma di meningite causata da un virus estremamente raro e pericoloso. Racconta di atroci mal di testa che non davano tregua e che non rispondevano ai trattamenti. Grazie alle analisi e alle cure ricevute al reparto malattie infettive “Vanvitelli” di Napoli, i medici sono riusciti a diagnosticare e trattare la meningite al cervello e al midollo osseo. La gravità del suo stato era tale che, come ha rivelato, solo il 30% delle persone affette da quel particolare virus riesce a sopravvivere.

La gratitudine di Pasqualino e il valore della vita

Oggi, Pasqualino Maione è in salute, ha trascorso del tempo in vacanza e ha potuto godersi il mare. Tuttavia, non dimentica il suo difficile percorso e esprime profonda gratitudine a tutti coloro che l’hanno aiutato nel suo cammino verso la guarigione. Ringraziando di nuovo tutto il team medico, in particolare il primario Coppola e tutto il personale infermieristico e collaborativo, sottolinea quanto la vita sia un dono prezioso. Il suo racconto serve come testimonianza del potere della resilienza, della gratitudine e del valore inestimabile della salute e della vita.