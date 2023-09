Grande Fratello, nella casa entrerà il modello Vittorio Menozzi

0 SHARES Condividi Tweet

Nel vasto panorama di concorrenti del Grande Fratello, spicca il nome di Vittorio Menozzi, fresco di laurea in Ingegneria Gestionale all’Università di Parma. Non solo brillante negli studi, ma anche nel mondo della moda. A soli 21 anni, Menozzi ha già calcato le passerelle per marchi d’alta moda quali Dolce e Gabbana e Missoni. La sua scheda presso l’agenzia Trend Models ci fornisce una panoramica: 186 cm di altezza, un piede taglia 44, e occhi e capelli marroni. Senza dubbio, il suo ingresso nella casa del Grande Fratello il prossimo 11 settembre farà girare molte teste.

Altri membri del cast del Grande Fratello

Oltre a Menozzi, la nuova edizione del reality show avrà una miscela di VIP e gente comune. Tra i concorrenti ci saranno:

Alex Schwazer: campione olimpico.

Grecia Colmenares: celebre attrice di soap opera.

Beatrice Luzzi : attrice.

: attrice. Giselda Torresan: operaia.

Letizia Petris: fotografa.

Giampiero Mughini : noto giornalista e critico.

: noto giornalista e critico. Ciro Petrone: attore.

Fiordaliso: cantante di grande fama.

Le novità della prossima edizione: parole di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, rinomato nel mondo televisivo, ha svelato alcuni dettagli sulla prossima edizione del Grande Fratello. L’edizione sarà più breve rispetto alle precedenti, tornando al format delle prime edizioni. Questo cambio di formato è qualcosa che lo rende particolarmente felice, poiché gli offrirà ritmi diversi. Signorini ha anche assicurato che, nonostante la presenza di persone comuni, i vip saranno veri e propri volti noti, riconoscibili e amati dal grande pubblico: “Posso già rivelare qualcosa. Inizieremo a metà settembre, ma non sarà un’edizione come le altre. La faremo durare di meno, in passato erano lunghissime. Questa qui sarà più corta come ai vecchi tempi. E questo mi rende gioioso perché così avrò una vita e dei ritmi diversi. Poi ci saranno vip e anche persone comuni. Però i vip saranno veri vip. Parlo di personaggi davvero conosciuti. Nessuno vedendoli si chiederà chi siano. Li conoscerete bene tutti state tranquilli”.

E poi ha continuato: “Lo stesso vale per i nip, che saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social. Ho fatto il provino a un nip, era un ciabattino di Arezzo, bello in una maniera spaziale. E gli ho detto ‘ma sei social?’. E lui ‘eh purtroppo sì ho 1200 follower“. Io gli ho subito risposto ‘Ma allora va benissimo allora rientri nei nip alla perfezione‘. Quindi vedrete gente comune con vip reali”.