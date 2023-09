I sorprendenti ascolti della prima puntata di Pomeriggio 5: la vittoria di Myrta Merlino

0 SHARES Condividi Tweet

Quando un programma televisivo cambia conduttore dopo anni di onda, si sa, gli ascolti della prima puntata sono un momento cruciale per la rete e per il nuovo volto che prende il timone. Questo è stato certamente il caso di Pomeriggio Cinque, la nota trasmissione pomeridiana di Canale 5. L’attesa era palpabile e la curiosità si respirava nell’aria: Myrta Merlino avrebbe mantenuto l’audience conquistata dalla sua predecessora, Barbara d’Urso? La risposta è giunta chiara e inequivocabile: non solo ha mantenuto, ma ha anche aumentato gli ascolti.

Un debutto scintillante per Myrta Merlino

Nel passato, Myrta Merlino è stata nota principalmente per la sua conduzione attenta e puntuale su La7. Quindi, quando è stato annunciato che avrebbe preso le redini di Pomeriggio Cinque, molti si sono chiesti come avrebbe gestito il cambio di registro, da un programma prettamente informativo a un rotocalco pomeridiano.

Il suo debutto ha superato ogni aspettativa. Con un numero impressionante di oltre 1,6 milioni di spettatori e una percentuale di ascolto (share) del 21,37% nella prima parte del programma, Merlino ha dimostrato che il pubblico di Canale 5 l’ha accolta a braccia aperte. Ancora più impressionante, nella seconda parte del programma, la percentuale di ascolto è stata di poco inferiore, attestandosi al 19,33%. La segmentazione finale ha visto una leggera diminuzione, ma con un comunque rispettabile 16,57%.

La concorrenza non regge il confronto

Nel mondo della televisione, gli ascolti sono tutto. E quando si parla di ascolti, è inevitabile fare confronti con i concorrenti. Rai Uno, uno dei principali concorrenti di Canale 5, trasmetteva “Estate in diretta”, condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Pur avendo un seguito notevole, i dati di Rai Uno erano nettamente inferiori a quelli di Pomeriggio 5. Con una percentuale di ascolto del 16,23%, la rete pubblica si è dovuta accontentare del secondo posto. Un segno chiaro di come la novità di Merlino abbia affascinato e attirato gli spettatori.

Merlino contro d’Urso: una complessa eredità

Barbara d’Urso è stata, per oltre 15 anni, il volto iconico di Pomeriggio Cinque. Sostituire una figura così radicata nella mente degli spettatori è una sfida ardua. Eppure, Myrta Merlino non solo ha accettato la sfida, ma ha anche superato d’Urso in termini di ascolti. Confrontando i dati, emerge che la Merlino ha ottenuto nella prima parte quasi tre punti di share in più rispetto alla precedente edizione, e nella seconda parte, un incremento di oltre due punti. L’ascesa di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque è un esempio di come un cambio alla guida possa infondere nuova vita a un programma. Il suo debutto, carico di aspettative, ha dimostrato che con la giusta miscela di professionalità, carisma e competenza, si può rivoluzionare un formato consolidato e attirare ancora di più l’attenzione del pubblico. Il futuro sembra luminoso per la Merlino e per Canale 5. Tutto ciò che resta da vedere è se riuscirà a mantenere questi ascolti straordinari nel corso della stagione.