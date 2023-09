Barbara d’Urso lascia l’Italia: ha deciso di andare a vivere a Londra

0 SHARES Condividi Tweet

La storica conduttrice, Barbara d’Urso, dopo 15 anni alla guida di “Pomeriggio Cinque“, ha preso una decisione inaspettata. Sebbene Myrta Merlino abbia preso il suo posto, dando una nuova svolta al programma, molti si sono chiesti quale fosse la nuova mossa della d’Urso. Nonostante il silenzio iniziale, ha recentemente annunciato sui social che ha deciso di lasciare l’Italia, svelando la sua destinazione: “Vivrò a Londra per un certo periodo di tempo…Questo è l’inizio di una nuova avventura”

L’inaspettata svolta educativa

La notizia ha ovviamente suscitato curiosità e illazioni. Perché Barbara d’Urso, una delle figure più riconoscibili della televisione italiana, ha scelto di trasferirsi a Londra? La risposta è arrivata direttamente da lei. Con alcune foto pubblicate su una scalinata, ha rivelato di essersi iscritta a una scuola londinese, probabilmente per perfezionare la sua conoscenza della lingua inglese: “Ieri il mio primo giorno di Scuola”

Rumors e ipotesi sul suo futuro televisivo

Dall’annuncio della sua uscita da “Pomeriggio Cinque”, Barbara d’Urso è stata al centro di numerose voci e supposizioni. Alcuni fan hanno persino ipotizzato una sua partecipazione al famoso reality show “Pechino Express“, ma l’annuncio del suo trasferimento a Londra ha messo a tacere tali congetture. Tuttavia, il futuro televisivo della conduttrice rimane un mistero avvincente. Recentemente, durante un’intervista a Lucio Presta, il manager della d’Urso, sono venute fuori alcune anticipazioni: “Qui c’è Andrea Vianello, questo mi fa pensare che rivedremo la d’Urso altrove…Ma non entriamo in questo…Questa è una cosa che penso io”. Lucio Presta, che ha fatto intendere di lavorare in sordina per un ritorno televisivo della d’Urso, resta la domanda: vedremo Barbara in Rai? In ogni caso, il trasferimento di Barbara d’Urso a Londra rappresenta una svolta intrigante nella sua carriera. Mentre i fan attendono con impazienza ulteriori dettagli sul suo futuro, una cosa è certa: Barbara d’Urso sa come tenere alta l’attenzione del pubblico, sia che si trovi davanti alle telecamere sia lontano da esse.