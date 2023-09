Malgioglio, sfuriata ad Elettra Lamborghini e lei replica: “Che sono ste cose”

0 SHARES Condividi Tweet

Recentemente, dopo la chiusura del celebre Padova Pride Village, sono iniziate a circolare voci e pettegolezzi che hanno messo in luce presunti dissidi tra due protagonisti del mondo dello spettacolo: Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini. Le voci sono divenute così persistenti da richiedere una risposta da parte degli interessati, in particolare da parte della Lamborghini, che ha voluto fare chiarezza sulla questione.

Cosa è accaduto: il racconto di Ivan Rota

Tutto inizia con un pezzo di Ivan Rota su Dagospia. Secondo quanto riportato dal giornalista, alle spalle dei riflettori e lontano dagli occhi del grande pubblico presente al Pride Village, avrebbe avuto luogo una sorta di tensione tra i due artisti. Al centro della presunta sfuriata di Malgioglio, ci sarebbe stata una richiesta particolare fatta dall’agente di Elettra, che avrebbe causato il malcontento dell’artista e cioè do farla esibire per prima visto che aveva un aereo da prendere. Queste voci, circolate velocemente online e offline, hanno acceso le curiosità dei fan e dei meno fan, desiderosi di capire cosa fosse realmente accaduto dietro le quinte dell’evento.

Elettra prende parola: la smentita e la richiesta di chiarezza

Non appena le voci hanno iniziato a diffondersi, Elettra Lamborghini ha deciso di non rimanere in silenzio. Attraverso un video, ha voluto fornire la sua versione dei fatti, mettendo in luce alcuni aspetti che erano stati fraintesi o travisati.

“Leggere certe notizie mi ha sorpreso,” ha dichiarato Elettra, “Cristiano è un caro amico e non capisco da dove nascano queste voci. Se c’è un problema, perché non affrontarlo direttamente?”. La cantante ha poi proceduto a smentire categoricamente alcune delle informazioni circolate, in particolare quella riguardante la necessità di un aereo privato. “Non avevo alcun aereo privato da prendere,” ha spiegato, “E non comprendo perché si debba inventare una storia del genere.”

Un altro punto cruciale affrontato da Elettra è la questione degli orari delle esibizioni. Secondo quanto riportato, la cantante avrebbe dovuto esibirsi alle 11 di sera, ma ci sarebbero stati dei ritardi. “Gli orari vanno rispettati,” ha sottolineato Lamborghini, “se concordiamo un certo orario, lo facciamo per rispettare anche il pubblico che ci sta aspettando. Non è giusto far attendere né gli artisti né chi è venuto per vederli.”

Elettra Lamborghini invita al dialogo diretto

Più che le voci in sé, ciò che sembra aver ferito Elettra è il modo in cui queste sono state diffuse. “Invece di alimentare pettegolezzi, sarebbe stato più semplice e diretto prendere il telefono e chiamare,” ha dichiarato con un tono chiaramente deluso. Elettra ha concluso il suo intervento ribadendo l’importanza della comunicazione chiara e diretta, evitando di alimentare storie che non rispecchiano la realtà: “ll mio ufficio stampa probabilmente mi direbbe di fregarmene per non dare attenzione, che è quello che certe persone vogliono. Però cavolo chiamami, hai il mio numero. Che sono ste cose, ma tutto bene?”.

