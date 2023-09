Andrea Giambruno gelato dall’ospite, l’imbarazzo glielo si legge in faccia e le sue espressioni diventano dei meme

0 SHARES Condividi Tweet

L’affermato giornalista Mediaset, Andrea Giambruno, recentemente è diventato oggetto di discussioni e critiche per alcune sue dichiarazioni rilasciate in diretta tv riguardo la violenza sessuale a Palermo. Queste parole hanno generato una reazione inaspettata e una risposta incisiva da parte dell’attivista dei Verdi, Benedetta Scuderi.

La polemica delle parole di Giambruno

In una puntata di Diario del Giorno con ospite Pietro Senaldi, Giambruno ha commentato sulla responsabilità delle vittime di abuso in relazione al consumo di alcol e droghe, suggerendo che evitando di ubriacarsi, si potrebbero evitare determinate problematiche. Ha successivamente chiarito il suo punto di vista, sottolineando di aver solo consigliato prudenza ai giovani e negando di aver insinuato che le donne ubriache possano essere legittimamente vittime di violenza.

Benedetta Scuderi risponde in diretta

Durante una successiva puntata di Diario del giorno condotta sempre da Giambruno, Benedetta Scuderi, attivista dei Verdi e candidata alla Camera per l’Alleanza Verdi Sinistra, è stata invitata per discutere di un argomento differente, ovvero il caso dell’orsa Amarena. Tuttavia, Scuderi ha colto l’occasione per rispondere alle dichiarazioni di Giambruno in modo acuto e tagliente, facendo una similitudine con l’orsa e il suo fatale incontro con il lupo. La sua replica ha immediatamente generato clamore e ha rapidamente fatto il giro dei social media.

L’effetto virale dei social media

La risposta di Scuderi, che sottolinea la problematicità dell’incolpare le vittime per le azioni commesse contro di loro, è stata condivisa e celebrata sui social media. Alla domanda di Giambruno: “E’ come dice Saviano davvero colpa del governo se l’orsa Amarena è morta?”

Benedetta Scuderi (Europa Verde): “no, è colpa dell’orsa che è uscita di notte da sola e ha incontrato il lupo “. L’intervento dell’attivista ha messo Giambruno in una posizione scomoda e imbarazzante, tanto che le sue espressioni in diretta sono diventate oggetto di meme e commenti..