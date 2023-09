Bella Mà lanciata la bomba, arriva Roberta Capua

0 SHARES Condividi Tweet

Negli ultimi tempi, il nome di Roberta Capua, l’ex Miss Italia e celebre conduttrice, è stato al centro di fervide discussioni. Dopo aver guidato con maestria “Estate in diretta” per ben due edizioni e aver scelto di fare una pausa per dedicare più tempo alla famiglia, tutti si aspettavano il suo ritorno in grande stile su Rai1. Diverse fonti specializzate in TV avevano infatti sottolineato che c’erano stati colloqui avanzati per affidarle un programma pomeridiano, destinato a prendere il posto di “Oggi è un altro giorno”, precedentemente condotto da Serena Bortone. Tuttavia, inaspettatamente, gli accordi non sono stati finalizzati e, al suo posto, è stata scelta Caterina Balivo, già nota al pubblico per “Vieni da me”, che presenterà un nuovo programma intitolato “La volta buona“. Ma, come spesso accade, dopo la tempesta arriva la bonaccia. Roberta non rimarrà fuori dai giochi e, a sorpresa, la ritroveremo sul piccolo schermo, ma su un altro canale: Rai2.

Bella Ma’ si arricchisce con l’ingresso di Roberta Capua

Secondo varie fonti, tra cui Tv Sorrisi e Canzoni, Roberta Capua è pronta a fare il suo grande ritorno, questa volta al fianco di Pierluigi Diaco, nel programma “Bella Ma’” trasmesso su Rai2. La novità verrà presentata ufficialmente sabato 9 settembre, in una maratona pomeridiana che inizierà alle 15.00. In questa edizione, Diaco introdurrà al pubblico i 20 nuovi concorrenti, metà dei quali appartenenti alla Generazione Z e l’altra metà Boomer. Ma non finisce qui: Diaco aveva già fatto intendere in precedenti interviste che avrebbe potuto arricchire il suo team con nuovi volti. Tra questi, si vocifera che ci possa essere proprio Roberta Capua con una rubrica tutta sua.

Il punto di vista di Roberta sul mancato accordo con Rai1

Nonostante l’entusiasmo per il suo nuovo incarico, Roberta non ha potuto fare a meno di esprimere un certo disappunto per come sono andate le cose con Rai1. In un’intervista rilasciata a TvBlog, aveva infatti manifestato la sua sorpresa per la scelta di Rai1 di affidare a Caterina Balivo il programma pomeridiano. “Era stato fatto il mio nome”, aveva affermato, rivelando che aveva anche avuto un incontro con il direttore dell’intrattenimento Daytime, Angelo Mellone. “Ma poi è stata fatta una scelta diversa“, aveva concluso con una punta di amarezza.