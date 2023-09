La verità dietro la lite tra Cristiano Malgioglio e Elettra Lamborghini

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’evento del Padova Pride Village, ci sono stati degli scontri tra Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio. I pettegolezzi, che hanno avuto inizio lunedì su Dagospia, sostenevano che Malgioglio fosse arrabbiato a causa di una richiesta dell’agente di Lamborghini. Quest’ultimo avrebbe chiesto che la cantante si esibisse prima di Malgioglio. Elettra, reagendo ai rumors, ha suggerito tramite Instagram che se Cristiano avesse qualcosa da dirle, avrebbe dovuto chiamarla direttamente visto che sono molto amici. Tuttavia, Cristiano ha condiviso la sua versione della storia durante un’intervista a Radio Deejay.

Le parole di Cristiano Malgioglio sul Pride di Padova

Durante la sua apparizione a Radio Deejay, Malgioglio ha descritto l’evento al Padova Pride Village come un grande successo, con una folla immensa. Ha poi raccontato dell’arrivo della Lamborghini, che già conosceva, e dell’incontro con il suo agente. Quest’ultimo gli avrebbe chiesto un favore, riferendosi alla necessità della Lamborghini di andare via presto a causa di un impegno con un aereo privato. Cristiano ha espresso la sua frustrazione per tale richiesta, affermando che se fosse stato un volo commerciale avrebbe potuto capire, ma l’idea di un aereo privato l’ha fatto “impazzire”. Ha sottolineato la sua solidarietà con le persone comuni che fanno fatica ad arrivare a fine mese e ha espresso disappunto per la richiesta legata all’aereo privato di Lamborghini.

Il finale dell’evento e la risposta di Cristiano ai rumors

Malgioglio ha concluso la sua versione dei fatti affermando che non ha mai pronunciato la parola “vaffa”, sostenendo che è stata un’invenzione. Ha anche aggiunto che Elettra ha cantato dopo di lui, e che dovrebbe essere grata, dato che lui le ha lasciato un pubblico entusiasta.