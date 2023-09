Uomini e Donne, Gianni Sperti una furia minaccia denunce, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle nuove puntate dell’edizione 2023/2024 di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha affrontato una situazione piuttosto tesa durante la registrazione di oggi, mercoledì 6 settembre. L’episodio verrà trasmesso nelle prossime settimane, diviso in diverse puntate, ed è già circolato il pettegolezzo di un forte litigio avvenuto durante il Trono Over. Gianni Sperti e Aurora Tropea, protagonisti di questa ‘mega lite’, non sono nuovi a questi confronti. Benché le cause del litigio non siano state rivelate, chi segue il programma sa che tra i due non scorre buon sangue. Una fonte, TrashTvStellare, ha riferito che Gianni ha minacciato Aurora di denunciarla, nel caso continuasse ad accusarlo di violenza verbale.

Gli opinionisti: Tinì resta, Armando in vacanza e un nuovo amore per Riccardo

Tinì Cansino è stata riconfermata nel suo ruolo di opinionista, smentendo le voci che la vedevano lontana dal programma. Anche se ha saltato le prime registrazioni, la sua presenza è stata assicurata per le prossime puntate. Per quanto riguarda Armando Incarnato, non ci sono aggiornamenti sulla sua partecipazione. Tuttavia, il suo profilo Instagram suggerisce che potrebbe ancora essere in vacanza. Riccardo Guarnieri, d’altro canto, ha apparentemente trovato l’amore fuori dal contesto del programma, alimentando ulteriori curiosità tra gli appassionati.

Il Trono Classico: tra gelosie e corteggiamenti

Nel Trono Classico, si profila una situazione intrigante con Beatrix, una corteggiatrice che ha catturato l’attenzione di entrambi i tronisti, Brando e Cristian. Entrambi hanno avuto appuntamenti con lei, ma Cristian sembra non aver apprezzato la situazione, reagendo in modo piuttosto acceso e tornando sul suo Trono. Per ora, riguardo Manuela Carriero, non emergono particolari novità. Le nuove puntate di Uomini e Donne, dunque, promettono forti emozioni, tra liti accese, pettegolezzi e nuovi amori. Gli spettatori sono sicuramente in attesa di vedere come si sviluppano questi nuovi colpi di scena nel famoso dating show di Maria De Filippi.