Enrico Brignano e Venezia: si scatena una polemica per il video che fa e lui replica al veleno

Enrico Brignano, conosciuto per il suo inconfondibile stile ironico e tagliente, è tornato al centro delle discussioni. Questa volta, insieme a Flora Canto, ha creato un video che ha riscosso molteplici reazioni. Il tema? Venezia, la città sull’acqua, che diventa il palcoscenico per le battute del duo.

Enrico Brignano e Flora Canto: l’ironia su Venezia

Nel mondo del web, dove ogni post può diventare virale in pochi secondi, Enrico Brignano e Flora Canto hanno deciso di condividere con i loro follower un video divertente e ironico. Questo ritrae i due comici nel cuore di Venezia, tra canali e ponti storici, mentre si cimentano in una serie di battute e scherzi leggeri sul contesto veneziano.

“Stiamo per lasciare questa bellissima città in mezzo all’acqua”, inizia Brignano, fingendo un tono confuso e scherzoso, “Questa città che si chiama… Lugano? Ah no, Venezia. Mi stavo confondendo”. Poi, puntando l’attenzione su uno dei luoghi più iconici, aggiunge: “E questo come si chiama? Ponte dei sospiri… O forse Ponte dei sospesi… O di Equitalia?”. Flora, compagna nella vita e nel lavoro, amplifica l’effetto comico con risate e repliche divertenti. L’intento del duo sembrava chiaramente quello di intrattenere e divertire, ma come spesso accade online, le reazioni del pubblico possono variare notevolmente.

Le reazioni del pubblico e la polemica sul video

Dopo la pubblicazione del video, i commenti sono affluiti rapidamente. Molti fan hanno apprezzato la leggerezza e l’ironia, ridendo insieme ai due artisti. Tuttavia, non tutti hanno condiviso questo entusiasmo. Alcuni utenti, infatti, hanno espresso perplessità e disapprovazione, evidenziando come certe battute potessero risultare poco rispettose nei confronti della storica città lagunare.

“Video che fa c****e, non fa ridere“, ha scritto un utente, mostrando chiaramente il proprio disaccordo con il tono scherzoso adottato dai comici. Ad altri, invece, non è piaciuto l’approccio preso nei confronti di Venezia, città di cui i veneziani vanno molto orgogliosi. Questi commenti, però, non sono passati inosservati e Brignano ha deciso di intervenire.

La risposta di Brignano alle critiche

Conosciuto per non trattenersi di fronte alle critiche, Brignano ha risposto con ironia e sarcasmo, mantenendo il suo stile: “Quindi presumo che questo video non lo metterai tra i tuoi preferiti? Peccato, ci tenevo tanto“. Ma quando altri hanno ribadito il loro malcontento e sottolineato l’orgoglio dei veneziani per la loro città, Enrico ha deciso di chiarire le sue intenzioni. “Si scherza, è evidente. Venezia è una bellissima città, un luogo romantico e accogliente”. Con queste parole, Brignano ha voluto ribadire la natura scherzosa del video, lontana da qualsiasi volontà di denigrare o mancare di rispetto a Venezia.