Antonella Clerici lascia tutti a bocca aperta per le parole che dice sulla figlia di Fabrizio Frizzi, Stella

In uno degli ultimi appuntamenti del TG1, il pubblico ha avuto l’opportunità di collegarsi con Antonella Clerici, una delle icone televisive più amate d’Italia. La conduttrice, con la sua personalità solare e genuina, ha anticipato il ritorno del suo programma È sempre Mezzogiorno, un appuntamento quotidiano amato da milioni di italiani.

Il ritorno di “È sempre Mezzogiorno” e l’estate di Clerici

Antonella ha sottolineato la gioia di tornare in diretta: “Lunedì si riparte. Sono felice di questa opportunità quotidiana di connessione con il pubblico. Questa comunicazione, questo scambio, questo dare e ricevere è fondamentale per me”, ha dichiarato, ponendo l’accento sulla sua passione per la televisione e sulla connessione con il suo pubblico. La Clerici non ha perso l’occasione per raccontare un po’ della sua estate, spiegando quanto sia stato rigenerante allontanarsi dal trambusto quotidiano e trascorrere del tempo in mezzo alla natura. “È stata un’estate di pace e relax. Ho passato giornate indimenticabili in mezzo alla natura con la famiglia, gli amici e i miei amati cani in Normandia, una regione che mi ha sempre affascinato. Ho anche fatto lunghe passeggiate con Carlotta Mantovan”, ha raccontato, suggerendo la possibile partecipazione di Carlotta a Ballando con le Stelle.

L’indimenticabile Fabrizio Frizzi: ricordi e emozioni

Il momento più toccante dell’intervista, però, è arrivato quando la giornalista del TG1 ha mostrato alcune immagini di Fabrizio Frizzi risalenti al 2017. Il ricordo di Fabrizio, che è stato un amico e collega prezioso per Antonella, ha fatto scorrere delle lacrime sui suoi occhi. La visibile emozione di Clerici ha evidenziato quanto profondo fosse il legame tra i due. “Ogni volta che vedo queste immagini, il mio cuore si stringe. Fabrizio era un amico, un collega, una parte fondamentale della mia vita”, ha confessato. La Clerici ha ricordato la speciale apparizione di Frizzi nel suo show, “La Prova del Cuoco”, in occasione del suo compleanno. “Non avrei mai immaginato che sarebbe stata una delle ultime volte in cui l’avrei visto. La sua scomparsa è stata una ferita profonda”, ha aggiunto, rimarcando quanto sia stata difficile per lei e per molti italiani accettare la prematura scomparsa dell’amato presentatore.

Stella Frizzi: il futuro della televisione italiana?

Nonostante il dolore, Antonella ha voluto concludere su una nota positiva, parlando della figlia di Fabrizio, Stella Frizzi. “Sua figlia Stella ha tutte le potenzialità per diventare una grande presentatrice. Sento che ha ereditato il talento di suo padre”, ha affermato con fiducia. La Clerici ha condiviso la sua convinzione che Stella, con il tempo, possa seguire le orme del padre e diventare un volto noto della televisione italiana. “Spero di poter assistere al suo debutto in televisione. Stella rappresenta il futuro, e sono certa che, con il suo talento e la sua determinazione, raggiungerà grandi altezze”, ha concluso.