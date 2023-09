Joe Bastianich fa un originale appello per Barbara d’Urso

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara d’Urso si trova a Londra, partecipando a corsi d’inglese presso una rinomata istituzione. Nel frattempo, Canale 5 presenta una nuova faccia a Pomeriggio 5, Myrta Merlino, prendendo il posto di Barbara per la prima volta in 15 anni. In questo contesto, Joe Bastianich, un nome familiare in televisione, ha fatto una mossa sorprendente. A Milano, si è mostrato con un cartello che diceva “Free Barbara d’Urso”. Questo gesto ironico ha rapidamente guadagnato attenzione, con molti fan che hanno commentato il post Instagram di Bastianich, l’ex giudice di Masterchef, con osservazioni come “Valla a trovare a Londra” e “Sei davvero un genio”.

Il passato di Joe e Barbara: amicizia e rumors

Circa otto anni fa, i rumori di un possibile legame tra Bastianich e d’Urso avevano iniziato a circolare. Questo dopo che i due avevano trascorso del tempo insieme a New York e condiviso alcune foto con i loro seguaci. Tuttavia, qualsiasi speculazione sulla loro relazione era stata rapidamente messa a tacere, con fonti che confermavano che i due erano solo buoni amici. Durante una pausa invernale, Barbara aveva visitato New York, superando la sua paura di volare, e aveva ricevuto l’ospitalità di Bastianich. Era stata una visita cordiale, con Barbara che aveva espressamente ringraziato Joe per l’ospitalità e la presentazione alla sua famiglia.

Il significato dietro l’amicizia

Quando Barbara aveva visitato New York, aveva condiviso la sua gratitudine per l’ospitalità di Joe, menzionando come avesse conosciuto la sua affettuosa famiglia. L’amicizia tra i due sembra genuina, lontana dai rumor e dalle speculazioni. La recente mossa di Joe, il cartello “Free Barbara d’Urso”, sembra un gesto amichevole, sottolineando la loro speciale connessione e dimostrando ancora una volta che, nonostante le voci, la loro amicizia rimane solida e sincera.