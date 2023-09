Jovanotti festeggia l’anniversario di nozze con la moglie e le fa una dedica dolcissima

0 SHARES Condividi Tweet

Il 6 settembre rappresenta una data importante per Lorenzo Cherubini, meglio noto come Jovanotti. Quest’anno, infatti, il cantante ha festeggiato il 15esimo anniversario di matrimonio con Francesca Valiani, la donna che ha sposato nel lontano 2008 nella pittoresca Cortona. Nonostante un recente incidente in bici a Santo Domingo, Jovanotti ha fatto ritorno in Italia giusto in tempo per celebrare questo giorno speciale. Nel post pubblicato su Instagram, Lorenzo ha condiviso con i suoi fan una foto del giorno delle loro nozze. La didascalia, “Love you Francesca, come ogni 6 settembre, come ogni giorno forever”, esprime in modo semplice ma profondo tutto l’affetto e l’amore che Jovanotti prova per Francesca.

Ricordi d’infanzia e inizio della loro storia

La relazione tra Jovanotti e Francesca Valiani ha radici profonde. I due si conoscono infatti fin dall’adolescenza. Francesca ha raccontato in diverse interviste di come la loro storia ebbe inizio quando aveva solo 14 anni: Lorenzo, all’epoca DJ in una discoteca di Cortona, le aveva regalato un biglietto per una serata. Nonostante non potesse partecipare a causa delle restrizioni dei genitori, Francesca conservò quel biglietto per anni, quasi come un presagio del loro futuro insieme.

Una famiglia cresce e l’importanza di Teresa

Il loro amore si è rafforzato con gli anni, culminando nella nascita della loro figlia Teresa nel 1998. La canzone “A Te” di Jovanotti è un omaggio a lei e ha segnato un momento significativo nella loro vita. Nel 2008, il cantante e Francesca hanno deciso di sposarsi nella suggestiva Cattedrale di Santa Maria Nuova di Cortona, con un’emozionante performance al violino della loro figlia. La loro storia rappresenta un esempio tangibile di un amore che dura nel tempo, resistendo alle sfide e celebrando ogni singolo momento condiviso.