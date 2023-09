BellaMa’ torna con Pierluigi Diaco con tantissime novità, dalla rubrica affidata a Guillermo Mariotto a Magalli fino a Rocco Siffredi, ecco cosa vedremo

0 SHARES Condividi Tweet

Il panorama televisivo italiano si arricchisce nuovamente della presenza di BellaMa‘, il format Rai2, che torna in onda dal 11 settembre. Sotto la guida di Pierluigi Diaco, questa trasmissione ha già conquistato il cuore del pubblico durante la sua prima stagione, offrendo un mix di informazione, intrattenimento e profonda connessione emotiva. Ogni pomeriggio, alle 15:25, Diaco e il suo team invitano gli spettatori a un appuntamento unico, scandito da riflessioni, storie e ospiti d’eccezione.

La squadra di professionisti che lavora dietro le quinte gioca un ruolo cruciale nel successo del programma. Gli autori – tra cui figurano nomi come Maurizio Gianotti, Filippo Mauceri e Andrea Amato – sono la colonna vertebrale che sostiene ogni segmento, ogni discussione e ogni intervista. La loro abilità nel creare contenuti interessanti e coinvolgenti è stata riconosciuta e premiata con la conferma per questa seconda stagione. Nonostante il ritmo frenetico della programmazione televisiva, che vedrà due episodi della prima settimana sostituiti da eventi sportivi come le partite dell’Italia in Coppa Davis, l’entusiasmo per il ritorno di BellaMa‘ è palpabile. Questa piccola variazione, infatti, offre un’opportunità: quella di “Aspettando BellaMa’”. Questo speciale, in onda sabato alle 15.00, ha l’obiettivo di scaldare i motori, presentando al pubblico i 20 nuovi concorrenti e introducendo gli opinionisti che accompagneranno Diaco durante la stagione.

Anticipazioni e novità: una stagione ricca di sorprese

La seconda stagione promette di essere scoppiettante. Come anticipato in esclusiva da TvBlog, il primo ospite che calcherà il palco di BellaMa’ sarà nientemeno che Rocco Siffredi. L’iconico attore di film a luci rosse non sarà presente solo per parlare della sua carriera, ma affronterà tematiche profonde e attuali come l’educazione sentimentale e le recenti proposte legislative relative al controllo dell’accesso ai contenuti per adulti online. Ma le novità non finiscono qui: Guillermo Mariotto, noto giudice di “Ballando con le stelle“, sarà al centro di una nuova rubrica dal sapore fashion, “Taglia e cuci”, dove offrirà al pubblico lezioni di sartoria e momenti glamour con sfilate e passerelle in studio. Durante la prima settimana, inoltre, non mancherà un omaggio a Toto Cutugno, artista italiano scomparso recentemente, e la conferma delle amate rubriche che hanno caratterizzato la passata stagione.

Un viaggio nella storia della Rai: omaggi e celebrazioni

La storia della televisione italiana è profondamente intrecciata con quella della Rai, e Diaco ha deciso di dedicare uno spazio speciale a questo legame. Con l’approccio del settantesimo anniversario della Rai, BellaMa’ celebrerà la storica emittente attraverso un segmento chiamato “Bella Rai“. Questa sezione del programma avrà come obiettivo quello di far rivivere momenti indimenticabili, spettacoli iconici e figure che hanno segnato decenni di intrattenimento. Il viaggio nella storia della Rai avrà il suo battesimo con la presenza di Giancarlo Magalli, che tornerà come ospite speciale. Ogni settimana, il programma dedicherà un focus particolare a un programma o a un personaggio che ha lasciato un segno indelebile, iniziando con “I Fatti Vostri“, uno dei programmi più longevi del panorama televisivo europeo.