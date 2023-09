Barbara d’Urso difesa da chi non ti aspetti: “Manca a Pomeriggio 5”

0 SHARES Condividi Tweet

Naike Rivelli, nota per le sue numerose critiche a Barbara d’Urso, sembra aver fatto marcia indietro sui suoi commenti. Nonostante le loro precedenti incomprensioni e una causa legale in corso, la Rivelli ha sorprendentemente difeso la conduttrice in un video pubblicato su TikTok. Ha condiviso le sue osservazioni sulla nuova edizione di “Pomeriggio 5“, sottolineando come il format sia rimasto invariato, ma sente la mancanza della carismatica presenza di Barbara. Ha fatto notare come “il grande cambiamento” non sia così evidente, e ha espresso la curiosità di sapere i motivi dell’assenza della d’Urso dal programma.

La sparizione misteriosa di Barbara d’Urso: dubbi e curiosità

La scomparsa di Barbara d’Urso dalla televisione italiana ha generato molte speculazioni. La famosa presentatrice, che per anni è stata una figura di spicco in Mediaset, ha improvvisamente deciso di trasferirsi in Inghilterra, lasciando molti a chiedersi il perché. La Rivelli ha toccato questo punto, suggerendo che la TV italiana potrebbe essere influenzata dalle “famiglie potenti”, ma ha anche ringraziato l’esistenza di piattaforme come Netflix e YouTube per la diversità di contenuti.

Un passato complesso: Naike e Barbara

Nonostante un passato turbolento con Barbara, incluso un processo legale, la Rivelli aveva già espresso la sua solidarietà verso d’Urso lo scorso luglio. Aveva riconosciuto l’importanza e l’impatto di Barbara nel panorama televisivo italiano, e aveva definito “disumano” il modo in cui Mediaset aveva gestito la sua “sparizione”, privando i fedeli fan di un commiato appropriato. Questo dimostra che, nonostante le differenze personali, è possibile riconoscere e rispettare il talento e la carriera di un individuo.