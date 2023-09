Pomeriggio 5, Giuseppe Brindisi diretto con Myrta Merlino: “Tu sei stata una vittima”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di ieri, martedì 12 settembre di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha discusso con i suoi ospiti della dipendenza dei giovani dai telefonini e dai social media. Antonio Caprarica, noto per la sua distanza dal mondo dei social, ha ribadito il suo punto di vista, dicendo: “Tendo a mantenere dei contatti umani diretti… Non m’interessa avviare chiacchiere con sconosciuti…”. Giuseppe Brindisi, conduttore di Rete 4, ha rivelato la sua sfida personale con l’odio sui social e ha anche messo in luce l’esperienza simile di Merlino, commentando: “I social sono una bolla… non è la vita vera”.

Confronto su esperienze negative: l’attacco dei no vax

Rispondendo alle affermazioni di Brindisi che ha detto alla conduttrice: “I social sono una bolla…Una bolla nella quale in tanti vivono e pensano che sia la vita vera, ma non lo è…E’ un mezzo che si può usare bene o male…So che anche te sei rimasta vittima spesso su twitter…Sia io che te…” la Merlino ha condiviso le sue esperienze personali, svelando di essere stata presa di mira, in particolare dai no vax. Ha detto: “Con i no vax… Ho anche dovuto fare una denuncia…” La discussione ha poi ruotato intorno al fatto che, forse, il distacco dal mondo dei social, come suggerito da Caprarica, potrebbe essere il metodo migliore per evitare le tossicità che esso porta con sé.

Alex Britti sulla superficialità dei social media

Il famoso cantante Alex Britti è stato poi invitato in studio per discutere l’argomento. Ha espresso la sua opinione sui social media, sottolineando come siano il regno dell’effimero e come possono distorcere la realtà dell’individuo. Ha aggiunto: “Nei social c’è il trionfo dell’effimero, il social ti fa apparire come non sei…” Britti ha suggerito che ciò che stiamo vivendo potrebbe essere solo l’inizio dell’era dei social media e che ci vorrà tempo prima che l’effetto novità si esaurisca, un punto su cui anche Merlino ha concordato.